सूडान में भारतीय जवानों ने रचा इतिहास! UN ने दिया ऐसा सम्मान, जिसे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा

UNMISS ने सोमवार (1 जून, 2026) को बताया कि दक्षिण सूडान के मलाकाल शहर में आयोजित एक समारोह में कुल 565 भारतीय 'ब्लू हेलमेट' और 464 रवांडा के शांति सैनिकों को UN मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया. भारतीय शांति दूतों के इस बेहतरीन प्रयास के लिए यूनाइटेड नेशन्स ने 565 शांति दूतों को सम्मानित किया. इन शांतिदूतों ने दक्षिण सूडान में महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए और लैंगिक हिंसा के मामलों से निपटने के लिए विशेष अभियान भी संचालित किए.

इसके अलावा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा दिया, जिससे समुदायों के साथ उनके संबंध और मजबूत हुए. मानवीय सहायता पहुंचाने में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनकी कोशिशों के कारण जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री और जरूरी सेवाएं पहुंच सकीं. नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और मानवीय सहायता के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों को देखते हुए पीसकीपर्स को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

भारतीय दूतों का शांति स्थापना में बड़ा योगदान

संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारत की भूमिका लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण रही है. इस क्षेत्र में देश का योगदान न केवल उल्लेखनीय है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. नेपाल के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए सैन्य और पुलिस बल उपलब्ध कराता है. वर्तमान समय में भारत के 4,200 से अधिक सैनिक और पुलिसकर्मी संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनमें 155 महिला कर्मी भी शामिल हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांति और स्थिरता कायम रखने के प्रयासों का हिस्सा हैं. वर्षों से भारतीय शांति सैनिकों ने दुनिया के कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अपनी पेशेवर क्षमता, साहस और समर्पण का परिचय दिया है.

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वैश्विक शांति के लिए 180 भारतीय सैनिकों ने दिया बलिदान

संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है. वर्तमान में भारतीय शांति सैनिक दक्षिण सूडान समेत एबेई, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो, लेबनान, मध्य पूर्व, सोमालिया और पश्चिमी सहारा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं और वहां स्थिरता तथा शांति बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं. विश्व शांति के लिए भारत ने केवल सैनिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि इसकी भारी कीमत भी चुकाई है. कर्तव्य निभाते हुए अब तक करीब 180 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं. संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले देशों के बीच यह संख्या सबसे अधिक मानी जाती है. इन जवानों का बलिदान वैश्विक शांति और मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

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