जर्मनी के लिए उड़ा जहाज, 'मुंह में पिस्तौल डालकर दबाया ट्रिगर'; अमेरिका में भारतीय छात्र गिरफ्तार

USA to Germany flight: अमेरिका में रहे रहे एक भारतीय मूल के छात्र पर हिंसा के आरोप लगे हैं. शिकागो से जर्मनी जा रही लुफ्थांसा की फ्लाइट में भारतीय छात्र ने दो बच्चों पर तेजधार कांटे वाली चम्मच से हमला कर उनको गंभीर तरीके से घायल कर दिया. प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली नाम का युवक यहीं नहीं रुका और उसने एक दूसरे यात्री को भी थप्पड़ जड़ दिया. इस पूरी घटना को लेकर एफबीआई बोस्टन की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी एक पोस्ट देखने को मिली है.

यात्री को जड़ा थप्पड़

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसिरिपल्ली ने तथाकथित तौर पर पहले बीच वाली सीट पर सो रहे 17 वर्षीय एक यात्री को निशाना बनाते हुए उसके बाएं कंधे पर कांटे से हमला किया. इसके बाद दूसरे युवक पर हमला करते हुए उसने उसके सिर के पिछले हिस्से पर तेजधार कांटे से अटैक किया. इसी दौरान जब विमान के क्रू मेंबर्स ने उसिरिपल्ली को रोकने की कोशिश की तो उसने अपने हाथ से काल्पनिक पिस्तौल बनाते हुए उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा दिया. इसके बाद वो वापस मुड़ा और महिला यात्री को थप्पड़ जड़ दिया. इतना ही नहीं उसने एक क्रू मेंबर को भी थप्पड़ मारने की कोशिश की थी.

स्टूडेंज वीजा पर पहुंचा अमेरिका

इस घटना के बाद विमान को बोस्टन लोगान अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया गया. जिसके बाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसिरिपल्ली को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद आरोपी युवक के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे, वो सिर्फ स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आया हुआ है. इस घटना के बाद आरोपी को अमेरिका की जिला अदालत में यात्रा के दौरान फिजिक्ल तौर पर यात्रियों को नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अमेरिकी कपल ने पहले रेस्टोरेंट में बनाए संबंध, फिर की लूटपाट; CCTV में कैद पूरी घटना

10 साल की होगी सजा ?

यदि उसिरिपल्ली दोषी पाया जाता है तो उसको दस साल की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा उसको तीन वर्ष तक निगरानी रिहाई आ फिर 250000 डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है. मीडिया के अनुसार उसिरिपल्ली बाइबिल अध्ययन में मास्टर डिग्री कर रहा है.