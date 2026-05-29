कनाडा में भारतीय छात्रा की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या, 15 दिन बाद आया एंबेसी का बयान; कहा- इस दुख की घड़ी में हम साथ...

Indian Student Killed In Canada: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों में पिछले कुछ सालों से भारतीयों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं. इन घटनाओं के बीच बीते दिनों कनाडा में रहने वाली गुजराती मूल की एक छात्रा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. 22 साल कि विधि मेघा पिछले 4 साल से कनाडा के नियाग्रा में रह रही थी. वह कानून की पढ़ाई करने के साथ ही वहां नौकरी भी करती थी.

छात्रा पर चाकू से किया हमला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधि 15 मई 2026 को घर से बाहर निकली थी. इस दौरान उसपर हमला किया गया. विधि पर दिनदहाड़े एक अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला किया. शुरुआत में इसे लूटपाट के इरादे से किया गया हमला बताया गया. यह हमला इतना गंभीर था कि विधि गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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दूतावास ने शेयर किया पोस्ट

कनाडा में भारतीय छात्रा की हत्या को लेकर टोरंटो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने दुख जताया. इसको लेकर एंबेसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा,' सेंट कैथरीन, नियाग्रा में एक इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट विधि मेघा की मौत की खबर सुनकर दूतावास को गहरा दुख हुआ है. हम गहरे दुख से जूझ रहे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं. दूतावास भारत और कनाडा में परिवार के सदस्यों के साथ-साथ फ्यूनरल होम के संपर्क में भी है और परिवार को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसमें पार्थिव शरीर को भारत भेजने की व्यवस्था भी शामिल है.'

The Consulate is deeply saddened to learn about the death of an Indian international student, Vidhi Megha in St Catherine, Niagara. We convey our deepest condolences to the bereaved family and solidarity on this tragic loss. The Consulate is in touch with the family members in… — IndiainToronto (@IndiainToronto) May 29, 2026

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परिवार को नहीं थी हत्या की जानकारी

भारतीय छात्रा की हत्या को लेकर कनाडा की स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसको लेकर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. हत्या की असली वजह अभी सामने नहीं आई है. बता दें कि विधि का पूरा परिवार गुजरात में रहता है. परिवार के लोगों के मुताबिक 16 मई 2026 से वे विधि से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. इसके बाद उन्होंने उसके दोस्तों और आसपास के लोगों से कॉन्टैक्ट किया. उन्हें केवल इतनी ही पता चला कि विधि घर से बाहर गई है. बाद में विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने विधि के घरवालों को घटना की जानकारी दी. परिवार को तभी विधि की हत्या के बारे में पता चला.