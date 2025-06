किसी तरह जिंदा बचे रहने की कोशिश.. ईरान में इजराइली हमले के बाद भारतीय छात्रों की कैसी है हालत

Indian Students Plead for Evacuation from Iran: इजरायल और ईरान के बीच पिछले 3 दिनों से मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी है. लगातार हो रहे हमले के बीच हजारों भारतीय छात्र भी ईरान में छिपे हुए हैं और उनका कहना है कि किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं. इजरायली हमले बढ़ने के साथ ही भारतीय छात्र सरकार (Indian Govt) से उन्हें निकालने की गुहार लगा रहे हैं. उनका कहना है कि वे अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. बता दें कि इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और वजह से भारतीय छात्रों के बीच यह अनिश्चितता बनी हुई है कि वे कब और कैसे वापस लौट सकेंगे.

3 दिन से सो नहीं पाए हैं भारतीय छात्र

तेहरान के शहीद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के तीसरे साल के छात्र इम्तिसाल मोहिदीन ने कहा, 'शुक्रवार को सुबह 2:30 बजे मैं तेज धमाकों की आवाज सुनकर जाग गया और बेसमेंट की ओर भागा. तब से हम सो नहीं पाए हैं. शहीद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए क्लास निलंबित कर दी हैं और इम्तिसाल मोहिदीन, उन 350 से अधिक भारतीय छात्रों में से एक है जो वहां हॉस्टल फंसे हुए हैं.

ईरान में कई कश्मीरी स्टूडेंट्स इजरायली स्ट्राइक में घायल

तेहरान में स्टूडेंट हॉस्टर में फंसे तीन कश्मीरी छात्र इजरायली हमले में मामूली रूप से घायल हुए हैं. इसके बाद छात्रों में डर का माहौल हैं और तेहरान में मौजूद कश्मीरी छात्राओं ने कहा कि उन्हें ईरान से तुरंत निकाला जाए. तेहरान में काफी संख्या में कश्मीरी छात्र फंसे हुए हैं, जो वहां से निकलना चाहते हैं. अधिकारियों ने कश्मीर सहित सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को तेहरान के उत्तर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जिस छात्रावास में कई कश्मीरी छात्र रहते हैं, उस पर ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के दौरान हमला किया गया. उन्होंने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने X पर लिखा कि उनकी बात विदेश मंत्री से हुई हैं और वह उनके संपर्क में हैं. जबकि, मीरवाइज उमर फारूक ने भी इजरायली हवाई हमले की निंदा की, जिसमें कश्मीरी छात्र घायल हो गए. उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से कहा कि सभी स्टूडेंट्स को तेहरान से सुरक्षित निकाला जाए.

Just spoke to @DrSJaishankar regarding the situation in Iran, particularly the welfare & safety of Kashmiri students in the country. The Hon Minister assured me that @MEAIndia is in close contact with their counterparts in Iran & will take all necessary steps to safeguard all…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 15, 2025