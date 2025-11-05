Advertisement
Indian Trekker Died: नेपाल में बड़ा हादसा, अन्नपूर्णा सर्किट में 13779 फीट की ऊंचाई पर भारतीय ट्रैकर की मौत

Indian Trekker Dies: पिंटू मुखर्जी ने पहाड़ की ओर पांच घंटे चलने के बाद सीने में दर्द की शिकायत की थी. वह अपनी टीम के चार अन्य सदस्यों के साथ अन्नपूर्णा सर्किट रीजन में ट्रैकिंग करते हुए गिर पड़े.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:27 PM IST
Nepal Annapurna Circuit: नेपाल के अन्नपूर्णा सर्किट में दिल तोड़ देने वाली घटना सामने आई. ट्रैकिंग कर रहे एक 54 साल के भारतीय नागरिक की मंगलवार सुबह ज्यादा ऊंचाई से जुड़ी बीमारी से मौत हो गई. यह घटना 4,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थोरांग दर्रे के पास हुई. पिंटू मुखर्जी ने पहाड़ की ओर पांच घंटे चलने के बाद सीने में दर्द की शिकायत की थी.

अन्नापूर्णा सर्किट रीजन में गिरे

वह अपनी टीम के चार अन्य सदस्यों के साथ अन्नपूर्णा सर्किट रीजन में ट्रैकिंग करते हुए गिर पड़े. मनंग जिला पुलिस ऑफिस के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद टीम होटल लौट आई. मनांग ज़िला काठमांडू से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है. जब उन्हें एक कुली स्ट्रेचर पर करीबी हेल्थ सेंटर ले जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई.

नेपाल में सोमवार को आया था एवलांच

इससे पहले उत्तर-पूर्वी नेपाल में एक हिमालयी चोटी पर एवलांच की चपेट में आने से कम से कम सात पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी, जिनमें पांच विदेशी और दो नेपाली शामिल हैं. यह घटना सोमवार को सुबह 9 बजे दोलखा जिले में यालुंग री पर्वत के बेस कैंप के पास हुई थी. बचावकर्मियों ने दो शव बरामद किए हैं और बाकी पांच लोगों की तलाश जारी है, जिनके बर्फ में दबे होने की आशंका है. आठ अन्य लोगों को बचा लिया गया था और वे राजधानी काठमांडू में अपनी चोटों का इलाज करा रहे हैं. जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि ये सभी पर्वतारोही उस समूह का हिस्सा थे जो हिमस्खलन से एक घंटे पहले ही रवाना हुआ था.

मृतकों में दो इतालवी, एक कनाडाई, एक जर्मन, एक फ्रांसीसी नागरिक और दो नेपाली शामिल थे, जो गाइड के रूप में काम करते थे. स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान कुमार महतो ने कहा था कि एक बचाव हेलीकॉप्टर दोलखा के ना गौन इलाके में उतरा है, जो यालुंग री बेस कैंप से पांच घंटे की पैदल दूरी पर है.

लगाई थी मदद की गुहार

घायल पर्वतारोहियों में से एक ने काठमांडू पोस्ट को बताया था कि उन्होंने बार-बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने अखबार को बताया, 'अगर बचाव दल समय पर पहुंच जाता, तो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी.'

श्री महतो के मुताबिक, खराब मौसम और रसद संबंधी समस्याओं के कारण बचाव कार्य में रुकावट आई, जिससे हेलीकॉप्टर उड़ाना या पैदल घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया.

काठमांडू पोस्ट ने बताया कि समूह पास की डोलमा खांग चोटी पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था, जिसकी ऊंचाई 6,332 मीटर (20,774 फीट) है. लेकिन पहले उन्होंने अपने कार्यक्रम के तहत 5,630 मीटर ऊंची यालुंग री पर चढ़ने की योजना बनाई थी.

