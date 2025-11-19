ऑस्ट्रेलिया में चलती कार ने भारतीय महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत; 8 महीने की थी गर्भवती

Indian Woman Killed In Australia Car Crash: ऑस्ट्रेलिया में एक गर्भवती महिला कीस कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई. महिला अपने परिवार के साथ टचहल रही थी और तभी उसे एक गाड़ी से टक्कर लग गई.
Australia Hit And Run Case: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक भारतीय महिला की कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई. 33 साल की यह महिला 8 महीने की गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी. पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान समनविता धारेश्वर अपने पति और 3 साल के बेटे के साथ टहल रही थीं. इस दौरान तेजी से आ रही एक गाड़ी ने महिला के आगे धीमी रफ्तार से चल रही गाड़ी को टक्कर दी और यह हादसा हो गया. घटना पिछले हफ्ते हुई है.
पुलिस के मुताबिक शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को रात लगभीग 8 बजे समनविता और उनका परिवार हॉर्नस्बी स्थित जॉर्ज सेंट के पास फुटपाथ पार कर रहा था. इस दौरान किआ कार्निवल कार उन्हें रास्ता देने के लिए धीमी हो गई, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार BMW ने किया कार को पीछे से तेज टक्कर मार दी, जिससे किया कार आगे की तरफ धक्का खा गई और पार्क की एंट्री गेट पार कर रही समनविता से टकरा गई.
पुलिस ने बताया की दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुईं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी और उनके बच्चे की जान नहीं बच पाई. बताया जा रहा है कि BMW कार को 19 साल के आरोन पापाजोग्लू चला रहे थे. उन्हें और किया कार के चालक को कोई चोट नहीं आई है. समनविता के 'लिंक्डइन' अकाउंट के मुताबिक वह एक क्वालिफाइड IT सिस्टम एनालिस्ट थीं और एल्स्को यूनिफॉर्म्स के लिए टेस्ट एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं.
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद BMW कार चालक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर लापरवाही से कार चलाने से भ्रूण को नुकसान पहुंचाने और खतरनाक ड्राइविंग करने का आरोप लगा है. आरोपी को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से मना कर दिया गया. अगर आरोपी को सजा मिलती है तो उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने और अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बनने के लिए अंतर्निहित सजा के अलावा 3 अतिरिक्त साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.