Advertisement
trendingNow13009937
Hindi Newsदुनिया

ऑस्ट्रेलिया में चलती कार ने भारतीय महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत; 8 महीने की थी गर्भवती

Indian Woman Killed In Australia Car Crash: ऑस्ट्रेलिया में एक गर्भवती महिला कीस कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई. महिला अपने परिवार के साथ टचहल रही थी और तभी उसे एक गाड़ी से टक्कर लग गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 19, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया में चलती कार ने भारतीय महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत; 8 महीने की थी गर्भवती

Australia Hit And Run Case: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक भारतीय महिला की कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई. 33 साल की यह महिला 8 महीने की गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी. पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान समनविता धारेश्वर अपने पति और 3 साल के बेटे के साथ टहल रही थीं. इस दौरान तेजी से आ रही एक गाड़ी ने महिला के आगे धीमी रफ्तार से चल रही गाड़ी को टक्कर दी और यह हादसा हो गया. घटना पिछले हफ्ते हुई है.  

कार से हुई टक्कर 

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को रात लगभीग 8 बजे समनविता और उनका परिवार हॉर्नस्बी स्थित जॉर्ज सेंट के पास फुटपाथ पार कर रहा था. इस दौरान किआ कार्निवल कार उन्हें रास्ता देने के लिए धीमी हो गई, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार BMW ने किया कार को पीछे से तेज टक्कर मार दी, जिससे किया कार आगे की तरफ धक्का खा गई और पार्क की एंट्री गेट पार कर रही समनविता से टकरा गई. 

ये भी पढ़ें- अफगानिस्तान में क्यों हवाई बीजों की बरसात करवाता था अमेरिका? सालों तक CIA ने चलाया सीक्रेट मिशन   

Add Zee News as a Preferred Source

IT सिस्टम एनालिस्ट थीं मृतका 

पुलिस ने बताया की दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुईं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी और उनके बच्चे की जान नहीं बच पाई. बताया जा रहा है कि BMW कार को 19 साल के आरोन पापाजोग्लू चला रहे थे. उन्हें और किया कार के चालक को कोई चोट नहीं आई है. समनविता के 'लिंक्डइन' अकाउंट के मुताबिक वह एक क्वालिफाइड IT सिस्टम एनालिस्ट थीं और एल्स्को यूनिफॉर्म्स के लिए टेस्ट एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं.  

ये भी पढ़ें- अचानक H1B वीजा प्रोग्राम को सपोर्ट करने लगे ट्रंप, अमेरिका को कौनसा डर सता रहा?   

 

आरोपी को पुलिस ने पकड़ा 

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद BMW कार चालक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर लापरवाही से कार चलाने से भ्रूण को नुकसान पहुंचाने और खतरनाक ड्राइविंग करने का आरोप लगा है. आरोपी को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से मना कर दिया गया. अगर आरोपी को सजा मिलती है तो उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने और अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बनने के लिए अंतर्निहित सजा के अलावा 3 अतिरिक्त साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है. 

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद