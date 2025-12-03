Advertisement
Viral Video: 'वो मेरी गलती थी', पोलैंड में भारतीय महिला ने की बच्चे को किस करने की कोशिश, लोगों ने ऑनलाइन लगा दी क्लास

Trending Video: विजया नायर, जिनको इंटरनेट पर @poland_mallu_girl के नाम से जाना जाता है, ने वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किए जाने के बाद डिलीट कर दिया. वायरल रीपोस्ट में से एक, जिसका कैप्शन था 'क्या यह हैरेसमेंट नहीं है?' में उसे बच्चे को किस करने के लिए झुकते हुए दिखाया गया, जो अनकम्फर्टेबल लग रहा था.

Dec 03, 2025
Viral Video: 'वो मेरी गलती थी', पोलैंड में भारतीय महिला ने की बच्चे को किस करने की कोशिश, लोगों ने ऑनलाइन लगा दी क्लास

Viral Video: पोलैंड में रहने वाली एक भारतीय महिला ने एक जवान लड़के को किस करने की कोशिश करने का वीडियो X पर वायरल होने के बाद माफी मांगी है. इस वीडियो की बहुत बुराई हुई और सीमाओं और सहमति को लेकर बहस छिड़ गई.

विजया नायर, जिनको इंटरनेट पर @poland_mallu_girl के नाम से जाना जाता है, ने वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किए जाने के बाद डिलीट कर दिया. वायरल रीपोस्ट में से एक, जिसका कैप्शन था 'क्या यह हैरेसमेंट नहीं है?' में उसे बच्चे को किस करने के लिए झुकते हुए दिखाया गया, जो अनकम्फर्टेबल लग रहा था.

विवाद पर दी सफाई

अब इस विवाद पर नायक ने इंस्टाग्राम पर मलयालम में सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई और वह यूरोप में चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़े नियमों को नहीं जानती थीं. 

क्लिप में नायर ने कहा कि उन्होंने बच्चे की मां के बगल में बैठकर माफी वाला वीडियो रिकॉर्ड किया. नायर ने कहा, 'वह वीडियो में नहीं दिखना चाहती… वीडियो रिकॉर्ड होने के समय वह अपने बेटे के साथ नहीं थी.' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मां को इस रिएक्शन के बारे में बताया और मां की इजाजत मिलने के बाद ही उन्होंने वीडियो शेयर किया.

सोशल मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया?

हालांकि क्लिप को लेकर लोगों ने इंटरनेट पर काफी आलोचना की. कई यूजर्स ने इसे गैरजिम्मेदाराना बर्ताव बताया. एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'महिला और बच्चे के जेंडर को रिवर्स कर दीजिए. फिर नतीजा देखिए.'

एक अन्य यूजर ने लिखा,'क्या बंदी है, बहुत गर्व से इंस्टा पर पोस्ट किया. इन कुछ लोगों की वजह से सभी भारतीयों का विदेशों में नाम खराब होता है.'

एक तीसरे यूजर ने कहा, 'कोई इन महिला को बताए कि यह हैरसमेंट है. साफ दिख रहा है कि बच्चे ने दूर जाने की कोशिश की और आपने उसे किस करने की कोशिश की. बात नियम की नहीं है बल्कि सिविक सेंस की है. आप उन बच्चों को किस नहीं करते, जिनको आप जानते नहीं हैं और अगर वे कम्फर्टेबल नहीं हैं तो आपको रुक जाना चाहिए. जवाबदेही लीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए.'

कुछ लोग तो और भी आगे बढ़ गए और एक्शन की मांग करने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'उसे जल्द से जल्द पोलैंड से बाहर निकाल देना चाहिए', जबकि दूसरे ने कहा, इसके लिए एक आदमी को अरेस्ट किया जाता. आप किसी रैंडम बच्चे को किस नहीं करते, खासकर जब वे अकेले हों. यह डरावना है.'

