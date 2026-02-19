अरे ये क्या हुआ? सबसे अजीज दोस्त इजरायल में भारतीयों पर नस्लीय हमला, जमकर की पिटाई

Attacks On Indians: इजरायल में मंगलवार को गाजा बॉर्डर के पास स्थित दक्षिणी इजरायली शहर अश्केलोन शहर में 2 भारतीय श्रमिकों के साथ कथित तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार किया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई. घटना को लेकर अधिकारियों ने गुरुवार 19 फरवरी 2026 को बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले की तुरंत जांच करने का आग्रह किया है.

कांग्रेस नेता ने किया पोस्ट

पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा,' कल इजरायल के अश्केलोन में 2 भारतीय नागरिकों पर बेरहमी से हमला किया गया. यह एक सोची-समझी नस्लवादी साजिश थी, जिसकी योजना निजी चैट के जरिए बनाई गई थी, यह इस तरह का पहला हमला नहीं है और दुख की बात है कि यह आखिरी भी नहीं हो सकता. सरकार द्वारा देश में पर्याप्त रोजगार पैदा करने में नाकाम रहने के कारण भारतीय मजदूर इजरायल में काम तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं. सरकार भारतीय मजदूरों को इजरायल भेजकर भारत-इजरायल दोस्ती का बखान करती है, लेकिन जब हमारे लोगों के साथ बर्बर व्यवहार होता है तो सरकार चुप हो जाती है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है.'

पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा,' डॉक्टर एस. जयशंकर को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए. पीड़ित की हालत की पुष्टि करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे पर्याप्त और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इजरायल का दौरा कर रहे हैं. क्या वे इजरायल में भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लवाद और हिंसक हमलों का मुद्दा उठाएंगे?'

Yesterday, two Indian citizens were brutally attacked in Ashkelon, Israel. It was a premeditated racist assault, planned over private chats. This is not the first such attack. And sadly, it may not be the last. The government’s failure to generate adequate employment at home… pic.twitter.com/ZPFYcrrfj1 — Pawan Khera (@Pawankhera) February 18, 2026

बता दें कि अश्केलोन शहर तेल अवीव से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और गाजा पट्टी बॉर्डर के पास है. इस घटना को लेकर भारत में इजरायली दूतावास की प्रतिक्रिया सामने आई है. एंबेसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा,' कल अश्केलोन में बदमाशों द्वारा 2 भारतीय श्रमिकों पर किया गया हमला बिल्कुल अस्वीकार्य है. इजरायली पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएगी.'

The attack on two Indian workers yesterday in Ashkelon by delinquents is absolutely unacceptable.

The Israeli police have caught the perpetrators and will bring them to justice. — Israel in India (@IsraelinIndia) February 19, 2026

प्रीप्लैंड था हमला?

इस घटना का वीडियो 'कैन' नाम के एक इजरायली ब्रॉडकास्टर ने रिलीज किया है, जिसमें 3 लोगों का एक समूह 2 भारतीय नागरिकों को पीटते हुए दिखाया गया है. यह वीडियो एक पब्लिक पार्क का है. वीडियो में हिब्रू कैप्शन में दावा किया गया है कि यह हमला सुनियोजित था. 'कैन'ने इस हमले को नस्लवाद और दुर्भावना से प्रेरित बताया. वीडियो के शीर्षक से संकेत मिलता है कि हमले की योजना व्हाट्सएप चैट में बनाई गई थी.