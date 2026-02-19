अरे ये क्या हुआ? सबसे अजीज दोस्त इजरायल में भारतीयों पर नस्लीय हमला, जमकर की पिटाई

Advertisement
Attacks On Indians In Israel: इजरायल में गाजा सीमा के पास अश्केलोन में 2 भारतीय श्रमिकों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और मारपीट की गई. घटना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री से इस मामले की तत्काल जांच करने का आग्रह किया है. 

 

Feb 19, 2026
Attacks On Indians: इजरायल में मंगलवार को गाजा बॉर्डर के पास स्थित दक्षिणी इजरायली शहर अश्केलोन शहर में 2 भारतीय श्रमिकों के साथ कथित तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार किया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई. घटना को लेकर अधिकारियों ने गुरुवार 19 फरवरी 2026 को बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले की तुरंत जांच करने का आग्रह किया है. 

कांग्रेस नेता ने किया पोस्ट 

पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा,' कल इजरायल के अश्केलोन में 2 भारतीय नागरिकों पर बेरहमी से हमला किया गया. यह एक सोची-समझी नस्लवादी साजिश थी, जिसकी योजना निजी चैट के जरिए बनाई गई थी, यह इस तरह का पहला हमला नहीं है और दुख की बात है कि यह आखिरी भी नहीं हो सकता. सरकार द्वारा देश में पर्याप्त रोजगार पैदा करने में नाकाम रहने के कारण भारतीय मजदूर इजरायल में काम तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं. सरकार भारतीय मजदूरों को इजरायल भेजकर भारत-इजरायल दोस्ती का बखान करती है, लेकिन जब हमारे लोगों के साथ बर्बर व्यवहार होता है तो सरकार चुप हो जाती है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है.'  

पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर साधा निशाना 

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा,' डॉक्टर एस. जयशंकर को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए. पीड़ित की हालत की पुष्टि करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे पर्याप्त और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इजरायल का दौरा कर रहे हैं. क्या वे इजरायल में भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लवाद और हिंसक हमलों का मुद्दा उठाएंगे?' 

बता दें कि अश्केलोन शहर तेल अवीव से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और गाजा पट्टी बॉर्डर के पास है. इस घटना को लेकर भारत में इजरायली दूतावास की प्रतिक्रिया सामने आई है. एंबेसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा,' कल अश्केलोन में बदमाशों द्वारा 2 भारतीय श्रमिकों पर किया गया हमला बिल्कुल अस्वीकार्य है. इजरायली पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएगी.'  

प्रीप्लैंड था हमला? 

इस घटना का वीडियो 'कैन' नाम के एक इजरायली ब्रॉडकास्टर ने रिलीज किया है, जिसमें 3 लोगों का एक समूह 2 भारतीय नागरिकों को पीटते हुए दिखाया गया है. यह वीडियो एक पब्लिक पार्क का है. वीडियो में हिब्रू कैप्शन में दावा किया गया है कि यह हमला सुनियोजित था. 'कैन'ने इस हमले को नस्लवाद और दुर्भावना से प्रेरित बताया. वीडियो के शीर्षक से संकेत मिलता है कि हमले की योजना व्हाट्सएप चैट में बनाई गई थी. 

Shruti Kaul

