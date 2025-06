पाकिस्तान के 'दोस्त' के घर महिला पर अश्लील टिप्पणी पड़ी भारी, बुरा फंसा भारतीय यूट्यूबर

Viral News: भारतीय कंटेंट क्रिएटर को तुर्की में हिरासत में लिया गया है. महिलाओं को निशाना बनाकर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भारी आक्रोश के बाद यूट्यूबर 'मलिक स्वैशबकलर' के नाम से मशहूर मलिक एसडी खान को हिरासत में ले लिया है. मलिक एसडी खान ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्हें तुर्की की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हुए देखा गया. इसके बाद मलिक आलोचकों के निशाने पर आ गया. बढ़ते विरोध के बीच मलिक को तुर्की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया.

हालांकि मलिक ने विवाद के बीच अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ क्लिपिंग अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां यूट्यूबर को हिंदी में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि मलिक को लग रहा होगा कि हिन्दी समझ नहीं पाएंगे.इसी वजह से उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां कर रहा था.

Turkish cops have nicked an Indian tourist after he posted offensive videos about Turkey on his YouTube channel, Malik Swashbuckler. He was caught slagging off Turkish women in Hindi, thinking they wouldn’t understand. The videos kicked off a storm online, which got him arrested. pic.twitter.com/jejqwIOi8L

