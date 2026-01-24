Advertisement
US: पति की फायरिंग में 4 भारतीयों की मौत; बच्चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान, फिर बुलाई पुलिस

USA Shooting: अमेरिका के जॉर्जिया के लॉरेंसविले में शुक्रवार तड़के पारिवारिक विवाद के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें एक भारतीय नागरिक सहित चार लोगों की मौत हो गई. ग्विनेट काउंटी पुलिस के अनुसार, ब्रूक आइवी कोर्ट स्थित घर से गोलीबारी की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों वयस्कों को मृत पाया.

 

Georgia Domestic Shooting: अमेरिका के जॉर्जिया में एक पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार तड़के हिंसक रूप ले लिया जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत उसके 3 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना लॉरेंसविले शहर के ब्रूक आइवी कोर्ट इलाके में हुई. ग्विनेट काउंटी पुलिस के अनुसार, उन्हें एक घर से गोलीबारी की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने घर के भीतर चार वयस्कों को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पाया. चारों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया.

बच्चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

घटना के समय घर में मौजूद तीन बच्चे हमले से बचने के लिए एक अलमारी में छिप गए. पुलिस ने बताया कि 12 वर्षीय बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए 911 पर कॉल कर इमरजेंसी सेवाओं को सूचना दी, जिससे पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच सकी. बच्चों को परिवार के अन्य सदस्यों को सौंप दिया गया. पुलिस ने संदिग्ध की पहचान अटलांटा निवासी 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में की है. उसे पास के जंगल वाले इलाके से K-9 यूनिट की मदद से गिरफ्तार किया गया. उस पर हत्या, गंभीर हमला और बच्चों के प्रति क्रूरता से जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; गुस्से में महिला पर कर दिया हमला- Video

पुलिस कर रही मामले की जांच

मृतकों की पहचान विजय कुमार की पत्नी 43 वर्षीय मीनू डोगरा और उनके तीन रिश्तेदार 33 वर्षीय गौरव कुमार, 37 वर्षीय निधि चंदर और 38 वर्षीय हरीश चंदर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, पहले अटलांटा में दंपति के बीच विवाद हुआ जिसके बाद वे इस घर पर पहुंचे, जहां अन्य पीड़ित रहते थे. विवाद की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने घटना पर गहरा दुख जताया है और पुष्टि की है कि मृतकों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. मिशन ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है.

