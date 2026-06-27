/ट्रंप पर टूटा भारतीयों का भरोसा, पुतिन बने नंबर-1! 25 साल में पहली बार अमेरिका को लेकर भारत में रिकॉर्ड निगेटिव रेटिंग

Donald Trump: वैश्विक कूटनीति के पन्नों पर एक बेहद चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है. दशकों से अमेरिका को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानने वाले भारतीयों का अब अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोहभंग होता दिख रहा है. 'प्यू रिसर्च सेंटर' के ताजा ग्लोबल ओपिनियन सर्वे से साफ हुआ है कि पिछले 25 सालों में पहली बार भारतीयों का अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसा अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका के प्रति नकारात्मक राय रखने वालों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है.
इस सर्वे की सबसे बड़ी और दिलचस्प बात ये है कि विदेशी नेताओं के मामले में भारतीयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी पहली पसंद बताया है. आंकड़ों के मुताबिक, 51 फीसदी भारतीयों ने व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप पर अटूट भरोसा जताया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज 39 फीसदी रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं. इसके बाद इस फेहरिस्त में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (34%), फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (33%), यूक्रेन के वोलोडिमिर जेलेंस्की (29%) और छठे स्थान पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (25%) का नाम आता है.
ये सर्वे दिखाता है कि पिछले एक साल के भीतर ही भारत में अमेरिका की छवि को कितना गहरा धक्का लगा है. पिछले साल तक जहां 54% भारतीय अमेरिका को लेकर सकारात्मक सोचते थे, वहीं अब सिर्फ 45% लोग ही अमेरिका के पक्ष में हैं. इसके उलट, अमेरिका को लेकर नकारात्मक राय रखने वाले भारतीयों का आंकड़ा उछलकर 31% पर पहुंच गया है, जो पिछले 25 सालों में अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब रेटिंग है.
इतना ही नहीं, साल 2002 से शुरू हुए इस सर्वे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिर्फ 39% भारतीयों को यह भरोसा रह गया है कि डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक मामलों को ठीक से संभाल पाएंगे, जबकि पिछले साल तक ट्रंप पर भरोसा करने वाले भारतीयों की संख्या 52% थी.
रक्षा और विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि ट्रंप के प्रति भारतीयों की इस बेरुखी के पीछे उनकी अपनी नीतियां ही जिम्मेदार हैं. भारतीय नागरिक ट्रंप द्वारा लागू किए गए ग्लोबल टैरिफ, वेनेजुएला और ईरान के साथ बढ़ते तनाव को संभालने के उनके तरीके से बेहद नाखुश हैं. इसके अलावा, भारतीयों के लिए सबसे बड़ा झटका ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन (प्रवासन) नीतियां रही हैं, जिसके कारण सिर्फ 32% भारतीयों ने ही उनकी इस नीति का समर्थन किया. वहीं, वेनेजुएला और ईरान के प्रति ट्रंप की आक्रामक कूटनीति को भारत में क्रमशः सिर्फ 17% और 28% लोगों का ही साथ मिला.
ये अविश्वास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी साख पूरी तरह चरमरा गई है. सर्वे में शामिल कुल 36 देशों के औसतन सिर्फ 23% वयस्कों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व पर विश्वास जताया है. इंडोनेशिया, इटली, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्किये जैसे देशों में अमेरिका पर भरोसे का ग्राफ 10% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है. दुनिया के महज 35% लोगों का ही मानना है कि अमेरिका विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने में कोई योगदान दे रहा है.
कुल मिलाकर, 'प्यू' के इस सर्वे, जिसके लिए अकेले भारत में 13 भाषाओं में 3566 लोगों से सीधे आमने-सामने बातचीत की गई, ने साबित कर दिया है कि ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति ने अमेरिका को पूरी दुनिया में अकेला करना शुरू कर दिया है.