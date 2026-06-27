Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ट्रंप पर टूटा भारतीयों का भरोसा, पुतिन बने नंबर-1! 25 साल में पहली बार अमेरिका को लेकर भारत में रिकॉर्ड निगेटिव रेटिंग

ट्रंप पर टूटा भारतीयों का भरोसा, पुतिन बने नंबर-1! 25 साल में पहली बार अमेरिका को लेकर भारत में रिकॉर्ड निगेटिव रेटिंग

Indians Not Trust On Donald Trump: प्यू रिसर्च के सर्वे के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में पहली बार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप पर भारतीयों का भरोसा रिकॉर्ड स्तर पर गिरा है. सख्त इमिग्रेशन नीतियों के कारण भारतीयों ने ट्रंप (39%) के मुकाबले रूसी राष्ट्रपति पुतिन (51%) को अपनी पहली पसंद चुना है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 27, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:11 PM IST
ट्रंप पर टूटा भारतीयों का भरोसा, पुतिन बने नंबर-1! 25 साल में पहली बार अमेरिका को लेकर भारत में रिकॉर्ड निगेटिव रेटिंग
Image Credit: Donald Trump-Vladimir Putin

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सर्राफा बाजार में हाहाकार! आज भी सोना-चांदी में तगड़ा उछाल; जानें ताजा दाम
चांदी का भाव49 min ago
2
CM Joseph Vijay49 min ago
3
NHSRCL Recruitment53 min ago
4
neelam munga side effects54 min ago
5
Bank holidays1 hr ago