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30 की मौत, 200 जख्मी; PoK में मुनीर की सेना ने किया कत्लेआम, प्रदर्शनकारियों पर चलाईं गोलियां

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मुनीर की सेना का खूंखार रूप देखने को मिला है. यहां पर पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:16 PM IST
30 की मौत, 200 जख्मी; PoK में मुनीर की सेना ने किया कत्लेआम, प्रदर्शनकारियों पर चलाईं गोलियां
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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