गले मिले, फिर दोनों ने किया Kiss... इस मुस्लिम देश में समलैंगिक संबंध बनाने पर 2 मर्दों पर बरसे 76 कोड़े
Aceh Sharia law: इंडोनेशिया के अचेह में मंगलवार को दो लोगों को शरिया कानून के तहत सार्वजनिक रूप से 76-76 कोड़े मारे गए. शरिया अदालत ने उन्हें समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दोषी पाया. अचेह में इस्लामी कानून के तहत सख्त सजा दी जाती है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:33 PM IST
Indonesia: सऊदी अरब, कतर, UAE समेत दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों में शरिया कानून के तहत जुर्म करने वालों को सजा दी जाती है. इसी तरह इंडोनेशिया के अचेह प्रांत में भी शरिया कानून लागू है. हाल ही में यहां दो पुरुषों को समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दोषी पाया गया. इसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से 76-76 कोड़े लगाए गए.

अचेह में समलैंगिक संबंधों पर रोक है और यहां सख्त इस्लामी शरिया कानून लागू है. हालांकि, इंडोनेशिया के ज्यादातर हिस्सों में समलैंगिक संबंध गैरकानूनी नहीं हैं. देश के कानून में समलैंगिकता को क्राइम नहीं माना गया है, लेकिन केंद्र सरकार अचेह में लागू शरिया कानून को कैंसिल भी नहीं कर सकती.

दरअसल, अचेह प्रांत ने 2015 में अपने इस्लामी कानून और पेनल कोड में बदलाव किया है, जिसके चलते शरीयत कानून अब गैर-मुसलमानों पर भी लागू हो गया. इस प्रांत में करीब 1 फीसदी आबादी गैरमुस्लिम हैं. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इन पुरुषों को प्रांतीय राजधानी बांडा अचेह के एक पार्क में अन्य 10 लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी गई. इस दौरान उन्हें अलग-अलग रतन की छड़ी से मारा गया और इस दौरान वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे.

चार महीने जेल के बाद चार कोड़े माफ

बांडा अचेह शरीयत पुलिस की कानून प्रवर्तन प्रमुख रोसलिना ए. जलील के मुताबिक, अप्रैल में इन्हें उसी पार्क में पकड़ा गया था. शुरुआती सजा 80 कोड़े की थी, जिसे चार महीने की हिरासत अवधि के कारण चार कोड़े कम कर दिए गए.

ऑनलाइन डेटिंग ऐप: अदालत ने माना सेक्सुअल एक्ट 

जबकि, एसोसिएटेड प्रेस की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामी धार्मिक पुलिस ने कहा कि उन्होंने उन्हें सार्वजनिक पार्क के बाथरूम में गले लगाने और चुंबन लेने जैसी यौन गतिविधियों में संलिप्त पाया था. जिसे बाद में अदालत ने सेक्सुअल एक्ट माना. इन आरोपियों को अप्रैल में बांदा आचे के तमन सारी सिटी पार्क से गिरफ्तार किया गया था. तब स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्ती दल को बताया कि उन्होंने इन पुरुषों को उसी पार्क के बाथरूम में घुसते देखा था. पुलिस ने पाया कि दोनों अंदर चुंबन और गले मिल रहे थे. अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, पार्क में मिलने से पहले दोनों ने एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए कॉन्टैक्ट किया था.

8 लोगों को बेंत से पीटा गया

वहीं, मंगलवार को व्यभिचार और जुआ खेलने के आरोप में आठ अन्य लोगों को सार्वजनिक रूप से बेंत से पीटा गया.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

IndonesiaAceh ProvinceSharia law

