Advertisement
trendingNow13065723
Hindi Newsदुनियामेरे साथ जबरदस्ती हुई... 16 साल की उम्र में मलेशियाई प्रिंस से शादी करने वाली मॉडल ओडेलिया का छलका दर्द, जानें क्या कहा?

'मेरे साथ जबरदस्ती हुई...' 16 साल की उम्र में मलेशियाई प्रिंस से शादी करने वाली मॉडल ओडेलिया का छलका दर्द, जानें क्या कहा?

Manohara Odelia: शादी के एक साल बाद वो शाही यात्रा के दौरान 2009 में सिंगापुर के होटल से भाग गई, जिसके बाद वो अपनी मां और अमेरिकी दूतावास की मदद से इंडोनेशिया लौट पाने में सफल हो पाई.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरे साथ जबरदस्ती हुई...' 16 साल की उम्र में मलेशियाई प्रिंस से शादी करने वाली मॉडल ओडेलिया का छलका दर्द, जानें क्या कहा?

Manohara Odelia marriage experience: इंडोनेशियाई-अमेरिकी मूल की मॉडल मनोहरा ओडेलिया ने अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया है. जिसमें उन्होंने मलेशियाई राजकुमार तेंग्कू फखरी से साथ हुए विवाह को दर्दनाक करार देते हुए इसे जबरदस्ती और बिना सहमति वाला बताया. ओडेलिया ने मीडिया से उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर की जाने वाली बातों में सुधार करने की बात कही है, उन्होंने खुद को मीडिया की तरफ से मलेशिया के राजकुमार की पूर्व पत्नी के तौर पर दिखाने के तरीके को भी खारिज किया है. आपको बता दें कि ओडेलिया शादी के वक्त सिर्फ 16 वर्ष की थी. अब ओडेलिया की उम्र 33 वर्ष है.

ओडेलिया का कहना है कि जब 2008 में उनकी शादी हुई थी, तो वो उनकी सहमति के बिना हुई थी. जिसके चलते वो कानूनी तो बिल्कुल नहीं थी बल्कि एक तरह से जबरन शादी का मामला था. उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि शादी के वक्त वो नाबालिग होने के कारण सहमति देने लायक नहीं थी, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती विवाह में धकेला गया. इसके लिए उन्होंने पत्रकारों और गूगल के साथ-साथ विकिपीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफार्म से अपील की है कि वो उनके जीवन से जुड़े बाल विवाह और दुर्व्यवहार की असलियत को दिखाने वाले ज्यादा कारगर और नैतिक भाषा का इस्तेमाल करें.

ओडेलिया ने क्या कहा?
ओडेलिया ने शादी के दौरान केलंटन के शाही महल में बिताए एक साल के बारे में भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस एक साल के दौरान उन पर निगरानी रखी जाती थी और पूरा कंट्रोल होने की वजह से उनको शारीरिक, यौन शोषण का शिकार होना पड़ा. जिसके बाद वो 2009 में सिंगापुर के होटल से भागने में सफल हो गई थी और अमेरिकी दूतावास की मदद से इंडोनेशिया वापस आ गई. अपने वैवाहिक जीवन के बारे में ओडेलिया ने कहा कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें कोई प्यार और आपसी सहमति नहीं थी, बल्कि सब कुछ उन पर जबरदस्ती थोपा गया था. जिसके चलते वो उसको कानूनी विवाह भी नहीं मानती हैं. क्योंकि वो उस नाबालिग थी और बस दबाव और आजादी की कमी के कारण शादी के बंधन में बंध गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'बेनाम जुआरी' को लगी ट्रंप के प्लान की भनक! मादुरो की गिरफ्तारी पर दांव लगा रातों रात कमाए लाखों डॉलर

कैसे मिला छूटकारा?

इंडोनेशिया की 16 वर्षीय मॉडल मनोहरा ओडेलिया का विवाह 2008 में मलेशिया के केलंतन राज्य सुल्तान के बेटे तेंग्कू मुहम्मद फखरी पेट्रा से हुआ था. उन्होंने  आरोप लगाया कि विवाह के बाद उनकी जिंदगी अंधकारमय हो गई थी. क्योंकि उनको घूमने फिरने की आजादी नहीं थी और न ही माता-पिता से बात करने दी जाती थी. महल के अंदर ही निगरानी में उनको रखा  जाता था. कुछ मीडिया इंटरव्यू के दौरान ओलेडिया ने शादी के दौरान खुद के साथ हुए गलत व्यवहार और यौन हिंसा के बारे में बताया था. शादी के एक साल बाद वो शाही यात्रा के दौरान 2009 में सिंगापुर के होटल से भाग गई, जिसके बाद वो अपनी मां और अमेरिकी दूतावास की मदद से इंडोनेशिया लौट पाने में सफल हो पाई. 

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Manohara Odelia

Trending news

दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति