इंडोनेशिया में बांग्लादेश जैसे हालात, सरकार के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, दिन दहाड़े वित्त मंत्री का घर लूटा
Advertisement
trendingNow12903872
Hindi Newsदुनिया

इंडोनेशिया में बांग्लादेश जैसे हालात, सरकार के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, दिन दहाड़े वित्त मंत्री का घर लूटा

Indonesia Political Unrest: इंडोनेशिया में बढ़ते जन असंतोष ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. एक ओर जनता महंगाई और सामाजिक असमानता से परेशान है, वहीं दूसरी ओर सरकार को हालात को काबू में रखने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडोनेशिया में बांग्लादेश जैसे हालात, सरकार के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, दिन दहाड़े वित्त मंत्री का घर लूटा

इंडोनेशिया की आवाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रही है. यहां का हाल 2024 में बांग्लादेश में हसीना शेख की सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन की हूबहू शक्ल लिए है. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल से झड़प की, वाहनों को आग के हवाले किया और राजधानी जकार्ता में वित्त मंत्री के आवास को लूट लिया. इतना ही नहीं, एक पुलिस इमारत को भी आग लगा दी गई.

इन घटनाओं के चलते राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है. TikTok ने देश में लाइव स्ट्रीमिंग सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं. इन प्रदर्शनों की शुरुआत उस समय हुई जब एक प्रदर्शन के दौरान मोटरसाइकिल टैक्सी चालक की पुलिस वाहन से टकराकर मौत हो गई. इसके बाद देश की संसद के 580 सांसदों को मिलने वाले भारी भरकम मकान भत्ते को लेकर जनता का आक्रोश फूट पड़ा गया.

इसे भी पढ़ें- स्पेस की खौफनाक अंधेरी 'कोठरी', तारे का पीठ चीरकर निकल रही ये चीज, देखकर वैज्ञानिक भी चौंके

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा क्यों?

प्रदर्शन की एक बड़ी वजह हाल ही में सामने आई इंडोनेशिया के 580 सांसदों को उनके वेतन के अतिरिक्त हर महीने 50 मिलियन रुपया (लगभग $3,000) मकान भत्ता दिया जाता है. यह राशि जकार्ता की न्यूनतम मजदूरी से लगभग 10 गुना और देश के गरीब क्षेत्रों की न्यूनतम मजदूरी से 20 गुना अधिक है. ऐसे समय में जब देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, जनता के बीच इस बात ने गहरा असंतोष पैदा कर दिया.

हिंसा और झड़प

राजधानी जकार्ता समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच भारी झड़पें हुईं. लोगों ने पुलिस परिसर के पास बनी पांच मंजिला इमारत में आग लगा दी. इसके अलावा वित्त मंत्री श्री मुल्यानी इंद्रावती के घर में घुसकर कुर्सियां, पेंटिंग्स और अन्य सामान लूट लिया गया. इतना ही नहीं तीन सांसदों के घरों पर भी हमला किया गया. प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

राष्ट्रपति की अपील और चेतावनी

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसा और अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी. अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रदर्शनों की प्रवृत्ति देशद्रोह और आतंकवाद जैसी लग रही है. हालात को संभालने के लिए पुलिस और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राष्ट्रपति के अनुसार उनकी सरकार जनता की समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए प्रयासरत है.

इसे भी पढ़ें- 'जिगरी दोस्त' को चीन ने दे दिया बड़ा तोहफा, क्या है ड्रैगन का मिशन K, जिससे आएंगे पाकिस्तानियों के मजे

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Indonesia anti govt protest

Trending news

'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
;