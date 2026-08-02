/इंडोनेशिया में बड़ा हादसा: मदुरा द्वीप के पास नाव में लगी आग, 5 यात्रियों की मौत और 41 लापता

इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार सुबह समुद्र में एक बड़ा हादसा हो गया. करीब 250 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक पानी के जहाज में अचानक आग लग गई. हादसे में अब तक कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है.
अधिकारियों के अनुसार, KMP मुतियारा सेंटोसा 2 नाम की पानी का जहाज सुराबाया के तंजुंग पेराक बंदरगाह से सुलावेसी द्वीप के मकास्सर शहर के लिए रवाना हुई थी. यात्रा शुरू होने के कई घंटे बाद पानी का जहाज के कप्तान ने जहाज में आग लगने की सूचना दी. इसके कुछ ही समय बाद पानी का जहाज से संपर्क पूरी तरह टूट गया, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई.
EVAKUASI KM MUTIARA SENTOSA, PENUMPANG NEKAT LONCAT!
KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya–Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026). Sekitar 250 person on board (POB) dievakuasi setelah api melahap hampir seluruh bagian kapal.https://t.co/NfxQhb0eG1 pic.twitter.com/7u2keTEyUx
— Daeng Info (@Daeng_Info) August 2, 2026
सुराबाया सर्च एंड रेस्क्यू कार्यालय ने बताया कि पानी का जहाज सपुडी द्वीप के उत्तर में करीब 19 नॉटिकल मील दूर मिली. जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो जहाज का अधिकांश हिस्सा आग की चपेट में था. कई यात्री पानी का जहाज के अगले हिस्से और ब्रिज पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए.
राहत कार्य में आसपास मौजूद कई जहाज भी शामिल हो गए. सुराबाया सर्च एंड रेस्क्यू कार्यालय के प्रमुख नानंग सिगित ने बताया कि TB Hasnur 26 और British Mentor नाम के जहाज समुद्र में कूदे यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रहे हैं. कुल चार जहाज पानी का जहाज के आसपास तैनात होकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि SAR 249 Permadi नाम का बचाव पोत भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है, लेकिन वहां पहुंचने में लगभग छह घंटे का समय लगने का अनुमान है.
घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें पानी का जहाज की ऊपरी मंजिल से घना काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जबकि आग तेजी से पूरे जहाज में फैलती नजर आ रही है. वीडियो में लाइफ जैकेट पहने यात्री एक ओर जमा दिखाई देते हैं और कुछ लोग समुद्र में छलांग लगाते भी नजर आते हैं.
फिलहाल बचाव अभियान जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों ने कहा है कि आग किस वजह से लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.