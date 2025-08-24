तेज गानों, लाउडस्पीकर टावर...सऊदी-कतर-ईरान नहीं, इस मुस्लिम देश में 'हराम शोर' पर लगाया बैन
Advertisement
trendingNow12895252
Hindi Newsदुनिया

तेज गानों, लाउडस्पीकर टावर...सऊदी-कतर-ईरान नहीं, इस मुस्लिम देश में 'हराम शोर' पर लगाया बैन

Loudspeaker Ban in Indonesia: इंडोनेशिया में प्रशासन ने ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर और डीजे पर पाबंदी लगा दी है. इसे  स्थानीय भाषा में 'साउंड होरेग' कहा जाता है. लगातार तेज आवाज से खिड़कियां टूट रही हैं, दीवारों में दरारें आ रही हैं और लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है. इस्लामी काउंसिल ने इसे 'हराम' करार दिया है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेज गानों, लाउडस्पीकर टावर...सऊदी-कतर-ईरान नहीं, इस मुस्लिम देश में 'हराम शोर' पर लगाया बैन

Indonesia: इंडोनेशिया ने 'हराम शोर' पर पाबंदी लगा दी है. अब आप सोच रहे होंगे कि यह हराम शोर क्या होता है? दरअसल यहां पर ऊंचे-ऊंचा लाउडस्पीकर और डीजे बजाना बहुत आम है. ये स्पीकर इतनी तेज बजते हैं कि लोगों की खिड़कियां टूट जाती हैं और कुछ जगहों पर तो दीवारों में भी दरारें आ जाती हैं.

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वीडियोज डाले, जिनमें दीवारों में दरारें, छत की टाइलें गिरना और दुकानों का सामान टूटना साफ दिखा. इसे स्थानीय भाषा में 'साउंड होरेग' कहते हैं, यानी इतना शोर कि चीजे हिलने लगें. शादी-ब्याह और गली-मोहल्ले की पार्टियों में लगातार इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होने के चलते अब प्रशासन परेशान हो गया है. परेशान होकर प्रशासन ने इन पर पाबंदी लगा दी. इस पाबंदी का धार्मिक संस्थाओं ने भी स्वागत किया और इन स्पीकरों से होने वाले शोर को भी 'हराम' करार दिया है.

आवाज को लेकर एक सीमा तय की गई

अब प्रशासन की तरफ से आवाज को लेकर एक सीमा तय की गई है और किस जगह, किस समय लाउडस्पीकर बज सकते हैं, इसकी भी गाइडलाइन दी गई. ईस्ट जावा की गवर्नर खाफीफ़ाह परावंसा ने कहा,'यह नियम लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए है. आवाज पर कंट्रोल जरूरी है ताकि शांति भंग न हो.'

Add Zee News as a Preferred Source

स्पीकर टावर: 120 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो.
मोबाइल यूनिट (जुलूस/प्रदर्शन): 85 डेसिबल तक तय की गई है. 
स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंस और पूजा-स्थलों के पास इनका इस्तेमाल पूरी तरह बैन रहेगा.

सेहत पर असर: महिला की मौत

तेज शोर का असर दिल और कानों पर बुरा पड़ता है. हाल ही में एक महिला की मौत हो गई, जब वह तेज आवाज वाले स्पीकर के पास थी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया. कई लोग कानों की समस्या की शिकायत कर रहे हैं. लोग आमतौर पर शादी, खतना और स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में रात भर इन स्पीकरों को किराये पर लेते हैं.

लाउडस्पीकर हराम: इस्लामी काउंसिल का फतवा

इससे पहले जुलाई में एक स्थानीय इस्लामी काउंसिल ने फतवा जारी किया. उन्होंने कहा,'शादी, जुलूस या किसी भी मौके पर अगर लाउडस्पीकर इतना तेज बजाया जाए कि नुकसान हो, लोगों की इबादत में रुकावट आए या सड़क पर परेशानी हो तो यह हराम है.'

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Indonesia

Trending news

'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
;