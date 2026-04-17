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इंडोनेशिया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 8 लोगों की मौत, हादसे से पहले टूटा था संपर्क

Indonesia Helicopter Crash: इंडोनेशिया वेस्ट कालीमंतन प्रांत में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. बचाव दल शवों और मलबे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 17, 2026, 10:50 AM IST
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इंडोनेशिया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 8 लोगों की मौत, हादसे से पहले टूटा था संपर्क

Indonesia Helicopter Crash: इंडोनेशिया के वेस्ट कालीमंतन प्रांत में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. जंगली इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. हादसा होने से पहले हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया था. मलबे से 7 शव निकाले गए हैं जबकि एक की तलाश अब भी जारी है. हेलीकॉप्टर की पहचान PT मैथ्यू एयर एयरबस H-130 (PK-CFX) के रूप में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक जंगली इलाका और अंधेरा होने की वजह से रात में राहत एवं बचाव कार्य रोक दिया गया था और फिर सुबह काम शुरू हुआ,  इंडोनेशियन पुलिस ने बताया था कि सेकाडाऊ के घने जंगल में मलबा मिलने के बाद बचाव टीमें काम पर लग गई थीं. इंडोनेशियन एयर फोर्स के सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर ने गुरुवार दोपहर करीब 3:25 बजे मलबे का पहला हिस्सा देखा था. यह आखिरी लोकेशन से करीब तीन किलोमीटर दूर था.  मेलावी के एक बागान क्षेत्र से उड़ान भरने के पांच मिनट बाद टूट गया था. 

अपडेट जारी है...

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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