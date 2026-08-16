/इंडोनेशिया में लगातार भूकंप का कहर, 24 घंटे में आए 3 भीषण झटके, 6.0 की तीव्रता से फिर डोली धरती; घरों से बाहर भागे लोग

Indonesia Gulf of Tomini Earthquake News: इंडोनेशिया लगातार भीषण भूकंप की चपेट में है. पिछले 24 घंटे में वहां पर 6 रिक्टर स्केल के 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं. शनिवार तड़के 7.7 स्केल का भूकंप आने के करीब 17 घंटे बाद देश की धरती फिर डोल उठी. शनिवार रात टोमिनी की खाड़ी (Gulf of Tomini) में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया.
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, यह भूकंप भारतीय समयानुसार रात 21:55 बजे टोमिनी की खाड़ी में 68 किलोमीटर की गहराई पर आया. भूकंप आते ही लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए घर छोड़कर खुले स्थानों की ओर दौड़ने लगे. भूकंप की वजह से धरती बुरी तरह डोल उठी. इसके साथ आपदा राहत टीमें भी तुरंत इलाके में सक्रिय हो गई. भूकंप से हुई जान-माल की हानि की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया में देश में पहला भूकंप शनिवार तड़के 04:24 बजे भारतीय समयानुसार फ्लोरेस द्वीप (ईस्ट नुसा तेंगारा) क्षेत्र में आया था. इसके बाद दूसरा भूकंप शाम के समय 6.5 रिक्टर स्केल का आया. पहले भूकंप में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई और सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी.
बचाव एजेंसी के प्रमुख फथुर रहमान ने कहा कि भूकंप के कारण पहाड़ खिसक गया. जिसके चलते हुए भूस्खलन से कीचड़ फैल गई. इस कीचड़ में दबे दो ग्रामीणों की तलाश के लिए बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं.
उधर, पूर्वी नुसा तेंगारा के पुलिस प्रमुख रुडी डार्मको ने कहा कि भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और इमारतें ढह गई हैं. शहरों और गांवों में बिजली गुल होने से संचार बाधित हुआ है और खोज एवं बचाव कार्यों में बाधा आई है.
इंडोनेशियाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि बचाव कार्यों में सहायता देने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है. जरूरत होने पर लोगों को वहां से निकाला भी जाएगा. सरकार की ओर से हवाई सहायता देने के फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इसकी वजह ये है कि पूर्वी नुसा तेंगारा कई द्वीपों से मिलकर बना है. ऐसे में वहां पर सड़कों के जरिए वहां पर बचाव-राहत अभियान चलाना मुश्किल है. लिहाजा वहां से लोगों को जलीय या हवाई मार्ग से वहां पर सहायता पहुंचाई सकती है. CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, नागेकेओ रीजेंसी में लगभग 2,000 ग्रामीण अपने घरों से भागकर अस्थायी आश्रयों में चले गए हैं.
(एजेंसी ANI)