/इंडोनेशिया में लगातार भूकंप का कहर, 24 घंटे में आए 3 भीषण झटके, 6.0 की तीव्रता से फिर डोली धरती; घरों से बाहर भागे लोग

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, यह भूकंप भारतीय समयानुसार रात 21:55 बजे टोमिनी की खाड़ी में 68 किलोमीटर की गहराई पर आया. भूकंप आते ही लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए घर छोड़कर खुले स्थानों की ओर दौड़ने लगे. भूकंप की वजह से धरती बुरी तरह डोल उठी. इसके साथ आपदा राहत टीमें भी तुरंत इलाके में सक्रिय हो गई. भूकंप से हुई जान-माल की हानि की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.