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इंडोनेशिया में लगातार भूकंप का कहर, 24 घंटे में आए 3 भीषण झटके, 6.0 की तीव्रता से फिर डोली धरती; घरों से बाहर भागे लोग

Indonesia Earthquake Latest Updates: इंडोनेशिया में लगातार भूकंप का कहर चल रहा है. वहां पर 24 घंटे में आ 3 भीषण झटके आए हैं. देर रात इंडोनेशिया की धरती फिर कांप उठी, जब वहां र 6.0 की तीव्रता वाला भूकंप आया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 04:25 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:27 AM IST
इंडोनेशिया में लगातार भूकंप का कहर, 24 घंटे में आए 3 भीषण झटके, 6.0 की तीव्रता से फिर डोली धरती; घरों से बाहर भागे लोग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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