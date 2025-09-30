नमाज पढ़ने बैठे थे छात्र, धड़ाम से ऊपर गिरी इमारत, इंडोनेशिया के स्कूल में बड़ा हादसा

School Wall Collapse : इंडोनेशिया के एक इस्लामिक स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है. स्कूल की अधनिर्मित इमारत गिरने से लगभग 65 छात्र मलबे में दब गए हैं. यह हादसा देश के मुख्य द्वीप जावा स्थित एक स्कूल में हुआ है. मलबे में दबे छात्रों के बचाव के लिए रेस्क्यू टीमें रातभर खोजबीन में जुटी हुई हैं. एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में एक छात्र की मौत हो चुकी है और बाकी 65 छात्र मलबे में फंसे हुए हैं.

नमाज पढ़ने के दौरान हुआ हादसा

इंडोनेशियाई न्यूज एजेंसी 'अंतारा' के मुताबिक घटना को लेकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब सभी छात्रा दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर रूम में इकट्ठा हुए थे. इस दौरान अचानक बिल्डिंग धड़ाम से गिर पड़ी, जिससे वहां बच्चे चीखने लगे. 'AAFP' की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे को लेकर पूर्वी जावा पुलिस के प्रवक्ता जूल्स अब्राहम अबास्ट ने कहा,' घटना के बाद हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और 79 से अधिक छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौत पुष्ट हो चुकी है.'

पुलिस चला रही रेस्क्यू अभियान

जूल्स ने बताया कि अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद लोगों की कुल संख्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा,' हम स्कूल प्रशासन और संबंधित पक्षों के साथ सतर्क रूप से संपर्क में हैं, ताकि यह साफ हो सके कि कितने छात्र मलबे में दबे हैं या फिर दब सकते हैं.' छात्रों के रेस्क्यू के लिए सैनिक, पुलिस और आपदा प्रबंधन ऐजेंसी की टीमें शामिल हैं. 8 घंटे बाद तक छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

स्कूल के प्रमुख अब्दुस सलाम मुजीब के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग पहले से 3 मंजिल ऊंची थी. वहीं इसमें चौथा मंजिल और फ्लैट छत बनाने की योजना थी. उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान मजदूर तीसरी मंजिल के लिए कंक्रीट डाल रहे थे. हैरानी की बात ये है कि ऊपरी मंजिलों को छात्रों के लिए कक्षा और हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. वहीं नीचे वाले फ्लोर प्रेयर रूम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक निर्माण सामग्री की खराब क्वालिटी के कारण या अनऑथराइज्ड एक्सटेंशन इस हादसे का कारण हो सकता है.

