Advertisement
trendingNow13034877
Hindi Newsदुनिया

जकार्ता की 7 मंजिला इमारत में भीषण आग, 17 लोगों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

Jakarta massive fire: आग की चपेट में आई बिल्डिंग के बीच में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का ऑफिस भी है. दरअसल, टेरा वो कंपनी है जो इंडोनेशिया में खनन से लेकर कृषि के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन बनाती है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जकार्ता की 7 मंजिला इमारत में भीषण आग, 17 लोगों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

Indonesia massive fire: इंडोनेशिया के जकार्ता में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. जहां, एक ऑफिस की बिल्डिंग में अचानक आग लग जाने से 17 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते 7 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. जिसके बाद जकार्ता के आसमान में दूर-दूर तक काला धुआं दिखाई देने लगा. बताता जा रहा है कि आग की ये घटना जकार्ता के सेंटर में स्थित एक ऑफिस की बिल्डिंग में लगी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई. 

टेरा ड्रोन कंपनी 
मीडिया रिपोट्स के अनुसार दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस आग की चपेट में आई बिल्डिंग के बीच में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का ऑफिस भी है. दरअसल, टेरा वो कंपनी है जो इंडोनेशिया में खनन से लेकर कृषि के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन बनाती है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले पहली मंजिल पर आग लगी, जिसको कर्मचारियों ने बुझाने की कोशिश की थी. 

यह भी पढ़ें: 'तुम बहुत घटिया रिपोर्टर हो...', ट्रंप ने फिर किया महिला जर्नलिस्ट का अपमान, फेहरिस्त में जुड़ा एक और नाम

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी की वजह से आग

लेकिन वहीं पर रखी एक बैटरी में आग लग जाने के कारण उस पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो गया. इसके बाद बैटरी में लगी आग पूरी मंजिल पर फैल गई, जिसके बाद यहां बने गोदाम इसकी पकड़ में आ गए और ये ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई. आग लगने के कारण ऊपर की मंजिलें धुंए से भर गई. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान के लिए सभी को अस्पताल लेकर जा रही है. कुछ दिन पहले हांगकांग में कई इमारतें एक साथ आग की चपेट में आ गई थी, जहां सैकंड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी. हांगकांग में लगी आग पर दमकल विभाग ने तीन दिन में काबू पाया था. 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

A massive fire

Trending news

जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?