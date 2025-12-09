जकार्ता की 7 मंजिला इमारत में भीषण आग, 17 लोगों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

Indonesia massive fire: इंडोनेशिया के जकार्ता में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. जहां, एक ऑफिस की बिल्डिंग में अचानक आग लग जाने से 17 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते 7 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. जिसके बाद जकार्ता के आसमान में दूर-दूर तक काला धुआं दिखाई देने लगा. बताता जा रहा है कि आग की ये घटना जकार्ता के सेंटर में स्थित एक ऑफिस की बिल्डिंग में लगी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई.

टेरा ड्रोन कंपनी

मीडिया रिपोट्स के अनुसार दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस आग की चपेट में आई बिल्डिंग के बीच में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का ऑफिस भी है. दरअसल, टेरा वो कंपनी है जो इंडोनेशिया में खनन से लेकर कृषि के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन बनाती है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले पहली मंजिल पर आग लगी, जिसको कर्मचारियों ने बुझाने की कोशिश की थी.

बैटरी की वजह से आग

लेकिन वहीं पर रखी एक बैटरी में आग लग जाने के कारण उस पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो गया. इसके बाद बैटरी में लगी आग पूरी मंजिल पर फैल गई, जिसके बाद यहां बने गोदाम इसकी पकड़ में आ गए और ये ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई. आग लगने के कारण ऊपर की मंजिलें धुंए से भर गई. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान के लिए सभी को अस्पताल लेकर जा रही है. कुछ दिन पहले हांगकांग में कई इमारतें एक साथ आग की चपेट में आ गई थी, जहां सैकंड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी. हांगकांग में लगी आग पर दमकल विभाग ने तीन दिन में काबू पाया था.