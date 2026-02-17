Advertisement
trendingNow13113289
Hindi Newsदुनियापाताल में समा रही धरती! इंडोनेशिया में दिखा खतरनाक सिंकहोल, क्यों धीरे-धीरे धंसती जा रही जमीन?

पाताल में समा रही धरती! इंडोनेशिया में दिखा खतरनाक 'सिंकहोल', क्यों धीरे-धीरे धंसती जा रही जमीन?

Giant Sinkhole Indonesia: इंडोनेशिया से एक भयंकर खबर सामने आ रही है, यहां एक विशाल सिंकहोल ने हेक्टेयर खेली वाली जमीन को निगल लिया है, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया है. खतरनाक बात ये है कि ये गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाताल में समा रही धरती! इंडोनेशिया में दिखा खतरनाक 'सिंकहोल', क्यों धीरे-धीरे धंसती जा रही जमीन?

Indonesia Massive Sinkhole: इंडोनेशिया के मध्य आचे क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला और डरावना मामला सामने आ रहा है. यहां धरती खेती को निगल रही है. दरअसल यहां एक विशाल 'सिंकहोल' ने देखते ही देखते तीन हेक्येयर उपदाऊ खेती वाली जमीन को नीचे को ओर खींच लिया, जिससे एक गहरा गड्ढा बना गया. ये गड्ढा इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें लगभग 30 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं. वहीं चिंताजनक बात ये है कि इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है. 

30,000 वर्ग मीटर फैला गड्ढा
ये मामला इंडोनेशिया के पोंडोक बालिक गांव का है, जहां 30,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला सिंकहोल लोगों में खौफ पैदा कर रहा है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार बड़ा होने के साथ-साथ ये गड्ढा बहुत गहरा भी है. यह लगभग 100 मीटर गहरी है. ये कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भूगर्भीय संकट है, जिसने रातों-रात खेतों के नक्शे ही बदल दिए हैं. 

किसानों पर छाया संकट
इंडोनेशिया के इस सिंकहोल ने किसानों की जीविका पर भारी संकट पैदा कर दिया है. इंडोनेशिया के इस हिस्से में कॉफी, मिर्च और गन्ने की खेती की जाती है. इस सिंकहोल ने स्थानीया किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है. खेतों के साथ-साथ यहां से गुजरने वाली सड़कें और बिजली के खंभे भी इस गहरे गड्ढे में समा गए हैं, जिससे किसानों का जीवन कठिन हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों फट रही है जमीन?
साइंटिस्ट का मानना है कि इस घटना के पीछे मिट्टी की बनावट और जलवायु परिवर्तन हैं. यहां की मिट्टी ढीली और ज्वालामुखी की राख से बनी है. ऐसे में पिछले कुछ समय में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जमीन के अंदर पानी का बहाव बढ़ गया, जिससे मिट्टी कमजोर हो गई. वहीं भूगर्भीय गतिविधियों इस प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ा दिया है. 

आवासीय इलाकों में बढ़ता खतरा
खतरे की बात ये है कि ये सिंकहोल अभी स्थिर नहीं हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि ये हर रोज लगभग एक मीटर बढ़ रहा है. ऐसे में डरने वाली बात ये है कि आवासीय घरों से यह मात्र 400 मीटर की दूरी पर रह गया है. ऐसे में प्रशासन ने इस इलाके को 'रेड जोन' घोषित कर दिया है. वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

giant sinkhole IndonesiaPondok Balik sinkhole

Trending news

आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
Hyderabad News
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
PM Modi
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
West bengal elections
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार