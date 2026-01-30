शादी से पहले फिजिकल रिलेशन! इस देश में कपल पर बरसाए गए 140 कोड़े, बेहोश हो गई महिला

Sharia Law: दुनियाभर में कई तरह के कानून हैं जिसके बारे में सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है. ऐसी ही एक खबर इंडोनेशिया से सामने आई है. यहां पर शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाने और शराब पीने वाले एक कपल को सरेआम 140-140 कोड़े मारे गए, इस आचेह प्रांत में शरिया कानून लागू होने के बाद से यह सबसे कड़ी सजाओं में से एक है. इस कपल को एक पब्लिक पार्क में रतन के बेंत से पीठ पर मारा गया, जबकि दर्जनों लोग यह सब देख रहे थे.

बेहोश हुई महिला

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक सजा सहने के बाद महिला बेहोश हो गई और उसे एंबुलेंस में ले जाया गया. बांदा आचेह के शरिया पुलिस के हेड मुहम्मद रिजल ने बताया कि कपल को शादी के पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए 100 कोड़े और शराब पीने के लिए 40 कोड़े मारे गए. यह कपल उन छह लोगों में शामिल था जिन्हें इस्लामिक कोड तोड़ने की सज मिली थी, जिसमें एक शरिया पुलिस ऑफिसर और उसकी महिला पार्टनर भी शामिल थे, जिन्हें एक प्राइवेट जगह पर एक-दूसरे के बहुत करीब पकड़ा गया था और दोनों को 23-23 कोड़े मारे गए.

क्या बोले पुलिस हेड

पुलिस के हेड मुहम्मद रिजल ने आगे कहा कि जैसा वादा किया था, हम कोई छूट नहीं देते, खासकर अपने सदस्यों के लिए तो बिल्कुल नहीं. इससे निश्चित रूप से हमारा नाम खराब होता है. आचेह इंडोनेशिया का एकमात्र प्रांत है, जहां शरिया कानून लागू है. बेंत मारने का इस्तेमाल जुआ खेलने, शराब पीने, शादी के बाहर सेक्सुअल रिलेशन बनाने और समलैंगिक कामों जैसे अपराधों के लिए किया जाता है. इससे पहले 2025 में शादी के पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाने का दोषी पाए जाने पर दो पुरुषों को सरेआम 76-76 बार कोड़े मारे गए थे.

बना रखा है पुराना नियम

इस मामले में इतनी ज्यादा कोड़े मारना यह दिखाता है कि आचे में शरिया कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसे 2001 में खास आजादी मिली थी और इंडोनेशिया के बड़े सेक्युलर कानूनी सिस्टम के बावजूद, उसने पुराने इस्लामी नियम बनाए रखे हैं.