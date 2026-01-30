Advertisement
trendingNow13091607
Hindi Newsदुनियाशादी से पहले फिजिकल रिलेशन! इस देश में कपल पर बरसाए गए 140 कोड़े, बेहोश हो गई महिला

शादी से पहले फिजिकल रिलेशन! इस देश में कपल पर बरसाए गए 140 कोड़े, बेहोश हो गई महिला

Indonesia News: इंडोनेशिया में एक कपल को शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाने और शराब पीने की वजह से 140-140 कोड़े मारे गए,  इस आचेह प्रांत में शरिया कानून लागू होने के बाद से यह सबसे कड़ी सजाओं में से एक है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 30, 2026, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी से पहले फिजिकल रिलेशन! इस देश में कपल पर बरसाए गए 140 कोड़े, बेहोश हो गई महिला

Sharia Law: दुनियाभर में कई तरह के कानून हैं जिसके बारे में सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है. ऐसी ही एक खबर इंडोनेशिया से सामने आई है. यहां पर शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाने और शराब पीने वाले एक कपल को सरेआम 140-140 कोड़े मारे गए,  इस आचेह प्रांत में शरिया कानून लागू होने के बाद से यह सबसे कड़ी सजाओं में से एक है. इस कपल को एक पब्लिक पार्क में रतन के बेंत से पीठ पर मारा गया, जबकि दर्जनों लोग यह सब देख रहे थे.

बेहोश हुई महिला
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक सजा सहने के बाद महिला बेहोश हो गई और उसे एंबुलेंस में ले जाया गया. बांदा आचेह के शरिया पुलिस के हेड मुहम्मद रिजल ने बताया कि कपल को शादी के पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए 100 कोड़े और शराब पीने के लिए 40 कोड़े मारे गए. यह कपल उन छह लोगों में शामिल था जिन्हें इस्लामिक कोड तोड़ने की सज मिली थी, जिसमें एक शरिया पुलिस ऑफिसर और उसकी महिला पार्टनर भी शामिल थे, जिन्हें एक प्राइवेट जगह पर एक-दूसरे के बहुत करीब पकड़ा गया था और दोनों को 23-23 कोड़े मारे गए.

क्या बोले पुलिस हेड
पुलिस के हेड मुहम्मद रिजल ने आगे कहा कि जैसा वादा किया था, हम कोई छूट नहीं देते, खासकर अपने सदस्यों के लिए तो बिल्कुल नहीं. इससे निश्चित रूप से हमारा नाम खराब होता है. आचेह इंडोनेशिया का एकमात्र प्रांत है, जहां शरिया कानून लागू है. बेंत मारने का इस्तेमाल जुआ खेलने, शराब पीने, शादी के बाहर सेक्सुअल रिलेशन बनाने और समलैंगिक कामों जैसे अपराधों के लिए किया जाता है. इससे पहले 2025 में शादी के पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाने का दोषी पाए जाने पर दो पुरुषों को सरेआम 76-76 बार कोड़े मारे गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बना रखा है पुराना नियम
इस मामले में इतनी ज्यादा कोड़े मारना यह दिखाता है कि आचे में शरिया कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसे 2001 में खास आजादी मिली थी और इंडोनेशिया के बड़े सेक्युलर कानूनी सिस्टम के बावजूद, उसने पुराने इस्लामी नियम बनाए रखे हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Indonesia News

Trending news

अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे, भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे, भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
ajit pawar death
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
karnataka
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर