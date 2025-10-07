बच्चे पढ़ रहे थे नमाज तभी भरभरा कर ढहा बोर्डिंग स्कूल, इस देश की सरकार के फूले हाथ-पांव, कर दिया ये वादा

Indonesia News: इंडोनेशिया में एक भयावह हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिस समय ये हादसा हुआ उस जगह पर 150 से ज्यादा छात्र मौजूद थे. यहां पर इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल ढह गया था जिसकी चपेट में आकर करीब 67 लोगों की मौत हो गई, इस घटना ने देश के धार्मिक स्कूलों के नेटवर्क की निगरानी और फंडिंग की कमी को लेकर लंबे समय से आ रही चिंताओं को फिर से उजागर कर दिया है.

MY News के मुताबिक यह घटना इस साल की सबसे बड़ी घटना है जो 29 सितंबर को हुई थी. पूर्वी जावा के सिदोअर्जो में अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल परिसर के अंदर एक तीन मंजिला मस्जिद दोपहर की नमाज के दौरान ढह गई थी. उस समय 150 से ज्यादा छात्र अंदर मौजूद थे. बीएनपीबी में आपातकालीन प्रबंधन के उप-निदेशक बुदी इरावन ने बताया कि इस साल किसी एक इमारत से हुई यह सबसे बड़ी जनहानि है. 2025 में होने वाली सभी प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक आपदाओं में से किसी में भी सिदोअर्जो के जितनी मौतें नहीं हुई है.

इस घटना के बाद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के प्रशासन ने देश भर के इस्लामिक बोर्डिंग स्कूलों, या पेसेंट्रेन, में निर्माण और भवन सुरक्षा का मूल्यांकन और उसे लागू करने का संकल्प लिया है. राष्ट्रपति ने सामुदायिक सशक्तिकरण के समन्वय मंत्री मुहैमिन इस्कंदर को निर्देश दिया है कि वे उन आधिकारिक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूलों का निरीक्षण और मरम्मत करें जिनकी संरचनात्मक मजबूती की जांच जरूरी है. साथ ही बोर्डिंग स्कूल मालिकों को सहायता प्रदान करें और इस बात पर जोर दें कि अगर वे अपने बोर्डिंग स्कूल बनाने का इरादा रखते हैं तो वे नवीनीकरण या भवन विकास प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दें.

वहीं इसे लेकर धार्मिक मामलों के मंत्री नसरुद्दीन उमर ने कहा कि मंत्रालय इस्लामिक बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के भौतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देगा. साथ ही तकनीकी भवन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसका स्कूलों को पालन करना होगा.