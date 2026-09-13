/243 यात्रियों को लेकर निकला इंडोनेशिया का जहाज अचानक हुआ गायब, जावा सागर में टूटा संपर्क, मचा हड़कंप

इंडोनेशिया से एक बड़ी समुद्री घटना सामने आई है, जहां 240 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रहा एक जहाज अचानक लापता हो गया है. यह जहाज पूर्वी जावा के सुरबाया से दक्षिण कालीमंतन के बंजारमासिन की तरफ जा रहा था, लेकिन जावा सागर में पहुंचने के बाद उससे संपर्क टूट गया. समुद्र में खराब मौसम की जानकारी मिलने के बाद जहाज से संपर्क टूटने की बात सामने आई है. घटना के बाद इंडोनेशियाई प्रशासन ने बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
रेस्क्यू एजेंसी के अनुसार, 103 लोगों को अलग-अलग जहाजों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया है. वहीं इनमें से एक की मौत हो गई है. बाकी लोगों की तलाश जारी है. रेस्क्यू टीम ने जहाज की आखिरी लोकेशन की ओर कई जहाज और एक हेलिकॉप्टर भेजा है.
बंजारमासिन स्थित सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के अनुसार, जहाज में सफर के दौरान कम्युनिकेशन फेलियर हो गया. इसके बाद जहाज से संपर्क नहीं हो पाया. जहाज की आखिरी लोकेशन जावा सागर में बंजारमासिन के एक पियर से करीब 148 किलोमीटर दूर मिली है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहाज के ऑपरेटर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जहाज खराब मौसम की चपेट में आ गया है. इसके बाद जहाज से संपर्क टूट गया. जहाज का नाम विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 बताया गया है. जहाज का संचालन करने वाली कंपनी PT Virgo Yoel Rihi ने भी संपर्क टूटने की पुष्टि की है. कंपनी के मुताबिक जहाज शनिवार सुबह करीब 10 बजकर 13 मिनट पर सुरबाया से रवाना हुआ था. इसे बंजारमासिन पहुंचना था. घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम को बंजारमासिन के बसीरिह सर्च एंड रेस्क्यू पियर भेजा गया.
सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के चीफ ने बताया कि जहाज में यात्रियों और क्रू की संख्या काफी ज्यादा है. ऐसे में प्रशासन उपलब्ध सभी कर्मचारियों और संसाधनों को सर्च ऑपरेशन में लगा रहा है. अधिकारियों की टीमें समुद्री और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. रेस्क्यू टीम समुद्र में मौसम की स्थिति पर भी लगातार नजर रख रही है. खराब मौसम के कारण राहत और तलाश के काम में चुनौती आ सकती है. फिलहाल अधिकारियों का पूरा ध्यान जहाज और उसमें सवार लोगों का पता लगाने पर है.
इससे पहले भी इंडोनेशिया में बड़े समुद्री हादसे हो चुके हैं. कई बार यात्री जहाज खराब मौसम या दूसरी वजहों से इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. 1981 में तंपोमास-2 यात्री जहाज जावा सागर में डूब गया था. इस हादसे में लगभग 430 लोगों की जान चली गई थी. साल 2006 में सेनोपाती नुसंतारा फेरी नाम की यात्री फेरी भी खराब मौसम के कारण जावा सागर में डूब गई थी. इस हादसे में करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी या फिर वे लापता हो गए थे. साल 2007 में लेविना-1 फेरी में आग लगने के बाद वह समुद्र में डूब गई. इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी.
वहीं, 2018 में लेस्तारी माजू फेरी दक्षिण सुलावेसी के पास समुद्र में डूब गई थी. इस हादसे में 36 लोगों की जान गई थी. इन घटनाओं के कारण इंडोनेशिया में समुद्री यात्रा के दौरान खराब मौसम और सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बनी रही है.