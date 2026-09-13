/243 यात्रियों को लेकर निकला इंडोनेशिया का जहाज अचानक हुआ गायब, जावा सागर में टूटा संपर्क, मचा हड़कंप

इससे पहले भी इंडोनेशिया में बड़े समुद्री हादसे हो चुके हैं. कई बार यात्री जहाज खराब मौसम या दूसरी वजहों से इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. 1981 में तंपोमास-2 यात्री जहाज जावा सागर में डूब गया था. इस हादसे में लगभग 430 लोगों की जान चली गई थी. साल 2006 में सेनोपाती नुसंतारा फेरी नाम की यात्री फेरी भी खराब मौसम के कारण जावा सागर में डूब गई थी. इस हादसे में करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी या फिर वे लापता हो गए थे. साल 2007 में लेविना-1 फेरी में आग लगने के बाद वह समुद्र में डूब गई. इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी.