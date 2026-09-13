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243 यात्रियों को लेकर निकला इंडोनेशिया का जहाज अचानक हुआ गायब, जावा सागर में टूटा संपर्क, मचा हड़कंप

इंडोनेशिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 240 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रहा एक जहाज अचानक लापता हो गया. जहाज पूर्वी जावा के सुरबाया से दक्षिण कालीमंतन के बंजारमासिन की ओर जा रहा था, लेकिन जावा सागर में पहुंचने के बाद उससे संपर्क टूट गया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 13, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:25 PM IST
243 यात्रियों को लेकर निकला इंडोनेशिया का जहाज अचानक हुआ गायब, जावा सागर में टूटा संपर्क, मचा हड़कंप

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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