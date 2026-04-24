मलक्का स्ट्रेट को लेकर इंडोनेशिया के मुंह में आया पानी, बोला- ईरान होर्मुज में टोल वसूल सकता है तो हम क्यों नहीं

Indonesia's plan on Malacca Strait: स्ट्रेट आफ होर्मुज के संकट से दुनिया उबर नहीं पा रही . लेकिन होर्मुज से सबक सीखकर एशिया में एक और देश का लालच बढ़ गया है . होर्मुज मॉडल से ईरान के दबदबे और कमाई की खबरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं. अब इससे इंडोनेशिया के नेताओं की आंखों में भी चमक आ गई है. अब उनके मन में भी ​विचार आ रहा है . दुनिया के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग को रोककर अच्छी कमाई की जा सकती है. इसीलिए इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग में से एक मलक्का स्ट्रेट पर टैक्स लगाने का विचार सामने रख दिया.

इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबया युधि सादेवा ने कहा, अगर ईरान होर्मुज के लिए चार्ज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? अगर हम इस कमाई को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच बांट लें, तो यह बहुत बड़ी रकम होगी. इस रास्ते का सबसे बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया के पास है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए.

वैश्विक महाशक्तियां हुईं हैरान

इंडोनेशिया के इस विचार से पड़ोस में मौजूद चीन, भारत और जापान जैसी वैश्विक महाशक्तियां हैरान रह गईं. सवाल उठने लगा कि क्या होर्मुज के बाद क्या मलक्का में भी टैक्स देना पड़ेगा या फिर कोई नया युद्ध शुरू होगा. आपको जानना चाहिए कि मलक्का स्ट्रेट दुनिया के व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. अगर इसे बंद कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा असर किन देशों पर पड़ेगा.

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स्ट्रेट आफ मलक्का को दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कहा जाता है. दुनिया का करीब 40% वैश्विक व्यापार यहीं से गुजरता है. यहां से रोजाना 23 मिलियन बैरल तेल गुजरता है जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का करीब 29% है. स्ट्रेट आफ मलक्का मिडिल ईस्ट से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक तेल-गैस पहुंचाने का मुख्य रास्ता है. हर साल करीब 1 लाख जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं.

संकरी जगह पर 2.8 किमी चौड़ी

यह रास्ता लगभग 900 किमी लंबा है, लेकिन सबसे सकरी जगह सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ी है . यानी इसे आसानी से बाधित किया जा सकता है. हर साल करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार इसी रास्ते से होता है. इसे बाधित करने का मतलब इस व्यापार को बाधित करना है. दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन का 80% तेल आयात इसी रास्ते पर निर्भर है.

यानी मलक्का स्ट्रेट एशिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है. यह बंद हुआ तो तेल की सप्लाई और व्यापार दोनों ठप पड़ सकते हैं. हालांकि इंडोनेशिया ने मलक्का से टैक्स वसूलने का विचार तो दुनिया के सामने रख दिया . लेकिन ये टोल वसूलना आसान नहीं होगा क्योंकि इससे सीधे भारत, चीन , जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के हित प्रभावित होते हैं. इंडोनेशिया ने मलेशिया और सिंगापुर से भी टोल वसूलने का प्लान शेयर किया था. लेकिन सिंगापुर इस खतरे से वाकिफ है. इसीलिए उसने ऐसी किसी भी योजना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया.

नेविगेशन की आजादी सबका हक- सिंगापुर

सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा नेविगेशन की आजादी सबका हक है. हम अपने पड़ोस में किसी भी तरह के टोल या रुकावट का हिस्सा नहीं बनेंगे. सिंगापुर ने इसे मूर्खतापूर्ण विचार कहा है. लेकिन ये विचार काफी खतरनाक है. सोच कर देखिए जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता रोका है . जिस तरह इंडोनेशिया के मन में विचार आया वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रास्ता रोक सकता है . वैसे ही अगर दुनिया भर में समुद्री रास्तों पर टोल वसूला जाए तो दुनिया का क्या होगा.

एक अनुमान के मुताबिक इससे वैश्विक समुद्री व्यापार लागत 15 से 30% बढ़ सकती है. आयात पर निर्भर भारत, जापान, यूरोपीय संघ जैसी अर्थव्यवस्थाएँ सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी. 1982 में स्थापित समुद्री कानून की वैधानिक इमारत ढह जाएगी. इससे दुनिया में राजनीतिक अराजकता का वैसा ही दौर पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा, जैसा कि होर्मुज में चल रहा है.

भारत के लिए जरूरी समुद्री रास्ते

आपको भारत के लिए दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों के बारे में भी जानना चाहिए. आपको ये भी समझना चाहिए इन पर टोल लगने लगा तो भारत का क्या होगा? भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट आफ होर्मुज है. ईरान और ओमान के बीच मौजूद ये दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है. जिससे भारत का 40% तेल, 50% LNG और 90% LPG गुजरती है.

इंडोनेशिया–मलेशिया–सिंगापुर के पास मौजूद स्ट्रेट आफ मलक्का एशिया का बड़ा व्यापार मार्ग है. भारत के व्यापार का 40–45% हिस्सा यहां से गुजरता है. यमन और अफ्रीका के बीच मौजूद बाब अल मंदेब यूरोप और अमेरिका के लिए अहम रास्ता है. यहां से कंटेनर और कपड़ा व्यापार किया जाता है. इजिप्ट के पास मौजूद स्वेज कैनाल यूरोप-एशिया को जोड़ने वाली नहर है. जो भारत के 35% विदेशी व्यापार का रास्ता है.

मुश्किल हो सकता है व्यापार करना

अफ्रीका का दक्षिणी छोर में मौजूद केप आफ गुड होप से भारत का 5 से 10 प्रतिशत व्यापार होता है . ये स्वेज नजर का वैकल्पिक मार्ग भी है. अगर ये समुद्री मार्ग बंद हो जाएं तो भारत के लिए दूसरे देशों से व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर इसके किनारे हैं. इसलिए कोई एक देश अकेले टोल टैक्स नहीं लगा सकता. ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाएगा, जिससे सारी दुनिया मिलकर निपटेगी