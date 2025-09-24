UN में गूंजा 'ओम शांति ओम'... सबसे बड़े मुस्लिस देश के राष्ट्रपति ने इस संस्कृत मंत्र से समाप्त किया भाषण

UN General Assembly Speech: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र शुरू हो चुका है. 9 सितंबर 2025 से शुरू हुई इस महासभा में मंगलवार 23 सितंबर 2025 से हाई लेवल जनरल डिबेट का पहला दिन था. इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया, जो अब चर्चा का विषय बना है. बता दें कि सुबियांतो ने अपना भाषण कई धर्मों के अभिवादन के साथ समाप्त किया. उन्होंने हिंदू धर्म में कहे जाने वाले 'ओम शांति, शांति ओम' का भी जिक्र किया.

संस्कृत मंत्र का किया जिक्र

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने बुधवार 24 सितंबर 2025 UN महासभा को संबोधित करते हुए वैश्विक शांति, न्याय और समान अवसरों को लेकर बात की. उन्होंने अपने 19 मिनट के संबोधन को संस्कृत मंत्र ऊ शांति, शांति ऊ के साथ समाप्त किया. यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सामंजस्य का संदेश देता है. बता दें कि राष्ट्रपति सुबियांतो ने अपने भाषण में चेतावनी देते हुए कहा, ' मानवीय मूर्खता, जो भय, नस्लवाद, नफरत, उत्पीड़न और रंगभेद से प्रेरित है. वह हमारे साझा भविष्य को खतरे में डाल रही है.'

गाजा भेजेंगे अपने सैनिक

सुबियांतो ने अपने भाषण में ऐलान किया कि इंडोनेशिया शांति के मकसद से 20 हजार या उससे ज्यादा सैनिक फिलिस्तीन या गाजा के कई इलाकों में तैनात करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा,' इंडोनेशिया आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है. हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई के साथ शांति की रक्षा के लिए सेवा जारी रखेंगे.'

धार्मिक अभिवादन के साथ समाप्त किया भाषण

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि फिलिस्तीन और इजरायल दोनों को सुरक्षित, स्वतंत्र और आतंकवाद के खतरे से मुक्त होना चाहिए. उन्होंने गाजा की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा,' दुनियाभर के देशों के इस समुदाय को इस तबाही को रोकने के लिए निर्णायक रुख अपनाना होगा नहीं तो दुनिया अंतहीन जंगों और बढ़ती हिंसा के खतरनाक दौर में प्रवेश करेगा.' सुबियांतो ने आखिर में अस्सलामुअलैकुम वारहमतुल्लाहि वबरकातुह, साल्वे, शालोम और ऊ शांति,शांति ऊम के साथ धार्मिक अभिवादन कर सभी को शांति का संदेश दिया.

FAQ

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में क्या कहा?

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने भाषण में वैश्विक शांति, न्याय और समान अवसरों की वकालत की. उन्होंने कहा कि मानवीय मूर्खता, जो भय, नस्लवाद, नफरत, उत्पीड़न और रंगभेद से प्रेरित है, हमारे साझा भविष्य को खतरे में डाल रही है.

गाजा में सेना की तैनाती को लेकर क्या बोले सुबियांतो?

इंडोनेशिया शांति के मकसद से 20 हजार या उससे ज्यादा सैनिक फिलिस्तीन या गाजा के कई इलाकों में तैनात करने के लिए तैयार है. सुबियांतो ने कहा कि इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है.