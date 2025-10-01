नमाज पढ़ने के लिए एक जगह जमा हुए थे स्कूली बच्चे, अचानक भरभराकर बिल्डिंग गिर गई

Indonesia Islamic school building collapse: इंडोनेशिया में दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक एक इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई. जिसमें 65 छात्रों के दबे होने की आशंका है.शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक छात्र की मौत हो गई और आठ छात्रों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. दहाड़ मारकर रोते-बिलखते लोग अपनों की तलाश में हैं. उन छात्रों के परिजनों की तादाद अभी पता नहीं चल रही है नीचे कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हैं. बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी हो गई. जिसमें 65 छात्र दब गए.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मलबे में कहीं किसी का हाथ दिखा तो किसी का कोई सामान. विनाशकारी तस्वीरें भयावहता की गवाही दे रहीं हैं. किस तरह छात्र जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- PAK में होगा ब्लैकआउट? 220 अरब की चोट, अब पाकिस्तान की 'खाल' उतारेगा चीन!

बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

आपको बताते चलें कि इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के सिदोअर्जो स्थित इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत अचानक ढह गई. ये हादसा उस वक्त हुआ जब यहां 100 से ज्यादा छात्र दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे. हादसे में घायल छात्रों की उम्र 12 से 17 साल है. हादसे में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के मुताबिक मलने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है. दर्जनों बचावकर्मी रात भर जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन मंगलवार को बचाव कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि इमारत के और ढहने का खतरा है.

ये भी पढ़ें- CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति मुर्मू, अंगरक्षकों को किया सम्मानित