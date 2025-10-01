Advertisement
नमाज पढ़ने के लिए एक जगह जमा हुए थे स्कूली बच्चे, अचानक भरभराकर बिल्डिंग गिर गई

Indonesia news: आपको बताते चलें कि  इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के सिदोअर्जो स्थित इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत अचानक ढह गई. ये हादसा उस वक्त हुआ जब यहां 100 से ज्यादा छात्र दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे. 

Oct 01, 2025
Indonesia Islamic school building collapse: इंडोनेशिया में दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक एक इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई. जिसमें 65 छात्रों के दबे होने की आशंका है.शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक छात्र की मौत हो गई और आठ छात्रों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया.  दहाड़ मारकर रोते-बिलखते लोग अपनों की तलाश में हैं. उन छात्रों के परिजनों की तादाद अभी पता नहीं चल रही है नीचे कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हैं. बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी हो गई. जिसमें 65 छात्र  दब गए.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मलबे में कहीं किसी का हाथ दिखा तो किसी का कोई सामान. विनाशकारी तस्वीरें भयावहता की गवाही दे रहीं हैं. किस तरह छात्र जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

आपको बताते चलें कि  इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के सिदोअर्जो स्थित इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत अचानक ढह गई. ये हादसा उस वक्त हुआ जब यहां 100 से ज्यादा छात्र दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे. हादसे में घायल छात्रों की उम्र 12 से 17 साल है. हादसे में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के मुताबिक मलने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है. दर्जनों बचावकर्मी रात भर जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन मंगलवार को बचाव कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि इमारत के और ढहने का खतरा है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Indonesia School Collapses

