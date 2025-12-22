तेज रफ्तार बस उलटी, 16 की मौत और दर्जनों घायल! इंडोनेशिया में हुआ ये भयानक हादसा

Advertisement
Indonesia bus accident in Semarang: इंडोनेशिया के सेमारांग में तेज रफ्तार बस पलटने से 16 लोगों की मौत और 18 घायल हो गए हैं. घटना के बाद अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.

 

Dec 22, 2025, 09:30 AM IST
Indonesia bus accident in Semarang: इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रांत के सेमारांग शहर में सोमवार तड़के क्राप्याक टोल एग्जिट के पास एक भयंकर बस हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के समय बस तेज रफ्तार में थी और चालक कंट्रोल खो बैठा था बस सड़क के रोड बैरियर से टकराकर पलट गई.

सेमारांग सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि बचाव अभियान काफी कठिन था. कई पीड़ित बस के अंदर फंसे हुए थे और टूटे हुए शीशों के कारण उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो गया था. बचाव दल को पलटी हुई बस के अंदर जाकर रास्ता बनाना पड़ा और पीड़ितों को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला गया है. इस कठिन बचाव कार्य में रेस्क्यू टीम ने पूरी मेहनत दिखाई है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

Indonesia

