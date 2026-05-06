इंडोनेशिया के इस खूबसूरत द्वीप में भीषण हादसा, आपस में भिड़े बस-टैंकर ट्रक; 16 की हुई मौत

Indonesia Sumatra Road Accident: इंडोनेशिया के सुमात्रा आईलैंड में बुधवार ( 6 म ई 2026) को एक बड़ी घटना देखने को मिली. यहां के प्रमुख हाईवे पर इंटरसिटी बस और एक टैंकर ट्रक की आपस में टक्कर हो गई. इस हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना दोपहर तकरीबन 12 बजकर 39 मिनट पर साउथ सुमात्रा प्रोविंस के करांग जया जिले में ट्रांस-सुमात्रा हाईवे पर हुई. लोकल मीडिया आउटलेट 'जकार्ता ग्लोब' के मुताबिक हादसे में दूसरे डायरेक्शन से आ रही एक लॉन्ग डिस्टेंस बस और टैंकर ट्रक की टक्कर हुई.

16 लोगों की मौत

लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी 'BPBD' के अधिकारियों के मुताबिक, पीड़ितों को निकालने के लिए इमरजेंसी टीमों को तुरंत तैनात किया गया, जिनमें से कई लोग मलबे में फंसे हुए थे. मुगोनो नाम के एक BPBD अधिकारी ने कहा,' हमारी टीम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बचाव कार्य कर रही है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.'