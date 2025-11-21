Advertisement
इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी, 13 KM तक उड़ी राख! कैमरे में कैद हुआ भयानक विस्फोट

Mount Semeru Volcano Eruption Video: इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में ऐसा विस्फोट हुआ है गर्म लावा और राख के साथ धुएं का गुबार आसमान में 13 किलोमीटर तक देखा गया. ज्वालामुखी का भयानक रूप कैमरे में कैद हो गया. अब ये दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Nov 21, 2025, 03:06 PM IST
इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी, 13 KM तक उड़ी राख! कैमरे में कैद हुआ भयानक विस्फोट

Indonesia Mount Semeru Volcano: इंडोनेशिया में फटी ज्वाला मुखी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में ऐसा विस्फोट हुआ है कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई. कई किलोमीटर तक राख की बारिश हो गई. गर्म लावा और राख के साथ धुएं का गुबार आसमान में 13 किलोमीटर तक देखा गया. आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. ज्वालामुखी का भयानक रूप कैमरे में कैद हो गया. अब ये दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घनी आबादी वाला आइलैंड
इंडोनेशिया में फटा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया की घनी आबादी वाले आइलैंड पर स्थित है. ज्वालामुखी फटने के बाद इलाके में हाई लेवल अलर्ट जारी कर दिया गया है. विस्फोट इतना भयानक था कि धुएं के गुबार ने दिन में अंधेरा कर दिया. जिसने भी वो मंजर देखा वो सहम गया.

दिन में हो गई थी रात
लोकल टाइम के अनुसार दोपहर दो बजे माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ. विस्फोट के साथ ही कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा गया. विस्फोट के बाद सभी दिशाओं में 8 किलोमीटर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं दक्षिण पूर्व दिशा में ये 20 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है.
यह भी पढ़ें: इतिहास में दर्ज वो विनाशकारी भूकंप की दास्तां, जब मलबे में समा गई थी 20,000 जानें

इतने लोगों को बचाया गया
माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद प्रशासन ने आसपास के गांवों को तुरंत खाली कराना शुरू किया और लोगों को कुछ किलोमीटर के क्षेत्र तक ही रहने की चेतावनी दी. ज्वालामुखी से निकली राख ने आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह ढक लिया. अभी तक प्रशासन ने यहां से 900 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है.
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

ज्वालामुखी फटने का भयानक दृश्य कैमरे में कैद हो गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर हैरान हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Shk__R नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आप भी देखें ये वीडियो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

