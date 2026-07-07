/मेरे अंदर इंडियन DNA...PM मोदी का प्रशसंक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने जीता दिल

पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बीच जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वहां के राष्‍ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने एक रोचक किस्‍सा सुनाया. उन्‍होंने कहा कि वो पिछले साल 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्‍य अतिथि थे. उन्होंने बताया कि भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले उन्होंने जीन-टेस्टिंग करवाई और पाया कि उनमें भारतीय DNA है. उनकी इन बातों पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं. हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मेरा शरीर थिरकने लगता है...आज राजकीय भोज में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था. मेरे मंत्री और जनरल सभी को नाचना और गाना पसंद है. हो सकता है कि उनमें से ज्‍यादातर लोगों में भी भारतीय DNA हो...यह सच है. मेरे ज्‍यादातर मंत्री बहुत अच्छा भारतीय गाना गाते हैं.'