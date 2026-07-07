/मेरे अंदर इंडियन DNA...PM मोदी का प्रशसंक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने जीता दिल

पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बीच जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वहां के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने एक रोचक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि वो पिछले साल 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे. उन्होंने बताया कि भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले उन्होंने जीन-टेस्टिंग करवाई और पाया कि उनमें भारतीय DNA है. उनकी इन बातों पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं. हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मेरा शरीर थिरकने लगता है...आज राजकीय भोज में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था. मेरे मंत्री और जनरल सभी को नाचना और गाना पसंद है. हो सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों में भी भारतीय DNA हो...यह सच है. मेरे ज्यादातर मंत्री बहुत अच्छा भारतीय गाना गाते हैं.'
'मैं पांच में से चार चुनाव हारा'
राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता बताया जिनका वे बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी की कई नीतियों का अध्ययन किया है और उन्हें अपनाया भी है. राष्ट्रपति प्राबोवो ने भारतीय संस्कृति के साथ इंडोनेशिया के गहरे जुड़ाव का ज़िक्र किया और कहा कि उनके देश की भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है. पीएम मोदी से पहले बोलते हुए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि इंडोनेशियाई लोगों को भारत के अनुभव से सीखना चाहिए और उनकी सभ्यता व संस्कृति पर भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव है.
उन्होंने कहा, 'मैं भारत की घरेलू राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता. मैं सभी भारतीयों का दोस्त हूं लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और मेरे करीबी सहयोगी इस बात की गवाही देंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक प्रशंसक हूं. मैं कोई पेशेवर राजनेता नहीं हूं. इसका सबूत यह है कि मैंने पांच आम चुनावों में हिस्सा लिया. मैं चार बार हारा...राष्ट्रपति बनने से पहले ही मैंने प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) की नीतियों का अध्ययन किया था और चूंकि कोई कॉपीराइट नहीं है इसलिए मैंने उनकी कई नीतियों की नकल की. प्रधानमंत्री मोदी ने उदारतापूर्वक मुझे उनकी नीतियों की नकल करने की अनुमति दी. इसलिए मुझ पर किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.'
हमारी संस्कृति पर भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव
उन्होंने कहा, 'इंडोनेशियाई लोगों को भारत के अनुभव से सीखना चाहिए.हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव है. हमारी भाषा का लगभग 50% हिस्सा संस्कृत से आया है. हमारे बहुत से नाम संस्कृत के हैं. इसलिए हमारे बीच यह निकटता है और हम और अधिक करीबी सहयोग का स्वागत करते हैं'
उन्होंने पीएम मोदी के साथ हुई बैठक की तारीफ की और कहा, 'हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह न्याय, उम्मीद और सबको साथ लेकर चलने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है...हमें लोकतंत्र को बनाए रखने में विश्वास रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया भारतीय चुनाव प्रणाली से बारीकी से सीख रहा है और राज्य व केंद्र स्तर पर सरकार के शांतिपूर्ण बदलाव के लिए भारत की तारीफ की.