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मेरे अंदर इंडियन DNA...PM मोदी का प्रशसंक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने जीता दिल

पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बीच जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वहां के राष्‍ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने एक रोचक किस्‍सा सुनाया.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 07, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:03 PM IST
मेरे अंदर इंडियन DNA...PM मोदी का प्रशसंक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने जीता दिल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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