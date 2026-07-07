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'मैं आपके करियर की नकल कर रहा हूं...', PM मोदी से बोले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, मजाक पर लगे ठहाके

PM Modi Indonesia Visit: पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. यहां पर पीएम मोदी राजकीय भोज में शामिल हुए. जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि मैं आपके करियर की नकल कर रहा हूं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:54 PM IST
'मैं आपके करियर की नकल कर रहा हूं...', PM मोदी से बोले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, मजाक पर लगे ठहाके
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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