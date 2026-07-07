'मैं आपके करियर की नकल कर रहा हूं...', PM मोदी से बोले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, मजाक पर लगे ठहाके

Prabowo Subianto: पीएम मोदी इस समय इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, यहां पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया. पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा' पदक से सम्मानित किया है. पीएम मोदी के साथ राजकीय भोज में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हल्के-फुल्के अंदाज में बड़ा संदेश दे दिया है.
उन्होंने कहा कि राजकीय भोज के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मैं आपके करियर और आपकी कई उपलब्धियों की नकल कर रहा हूं, अच्छी बात है कि इस प्रगति का कोई कॉपीराइट नहीं है, जैसे ही उनकी जुबान से ये निकला पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. यह भारत-इंडोनेशिया की गहरी होती दोस्ती और आपसी सम्मान की खूबसूरत झलक थी.
डोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का हल्के-फुल्के अंदाज़ में दिया गया संदेश चर्चा का विषय बन गया।
राजकीय भोज के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आपके नेतृत्व और भारत की कई उपलब्धियों का अनुसरण कर रहा हूँ।"
उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा,… pic.twitter.com/0JWNfvMv6R
इससे पहले भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए समझौते के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होंगी. हम इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मी की क्षमता निर्माण में भी योगदान देंगे. भारत में विकसित किए गए गेहूं के बीज की आपूर्ति से, इंडोनेशिया की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी. हम एक दूसरे के साथ सतत खेती और कृषि प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम प्रथाएं भी साझा करेंगे.
इसके अलावा कहा कि 21वीं सदी तकनीक टेक्नोलॉजी पर आधारित सदी है. भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं. हमारे युवाओं में तकनीक के प्रति स्वाभाविक रुझान है. हमें अपने युवाओं के बीच AI, टेलिकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम समझौता किया है. हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं. हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान IIM बेंगलुरु का कैंपस खोलने जा रहे हैं