हड़प्पा सभ्यता ने क्यों तोड़ा था दम, सिंधु नदी भी नहीं बचा पाई अस्तित्व; सामने आ गई विनाश की वजह

why Indus Valley Civilization collapse: सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर मौजूदा पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में फैली हुई थी. इसमें जालीदार सड़कें, बहुमंजिला ईंटों के घर और फ्लैश आधारित शौचालय इसकी स्वच्छता प्रणालियों में शामिल थे. इसका पतन रहस्यमय और विनाशकारी कारणों से माना जाता है. लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में दावा किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वास्तव में लंबे समय तक श्रृंखला बद्ध तरीके से पड़े सूखे के कारण इसका पतन हुआ.

रिसर्च में खुलासा

एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इसका खुलासा किया है. रिसर्च टीम ने 3000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जलवायु का विश्लेषण करने के लिए पुराजलवायु डेटा और कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया है. जिसके रिजल्ट में सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक हड़प्पा का पतन किसी विनाशकारी घटना नहीं होना पाया गया. बल्कि लंबे समय तक या यूं कहें कि सदियों तक पड़े सूखे की एक पूरी सीरीज के कारण हुआ था. क्योंकि, सदियों तक थोड़े-थोड़े समय के बाद पड़े सूखे से यहां की नदियां और मिट्टी सूख गई थी.

सदियों तक पड़ा सूखा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लेखक हीरेन सोलंकी ने इस बारे में साफ किया कि बार-बार पड़ने वाले सूखे ने हड़प्पा वासियों को अच्छा जीवन जीने के लिए यहां से पलायन के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं उनके साथी लेखक और कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के जल विज्ञान शोधकर्ताओं बालाजी राजगोपालन ने हड़प्पा के पतन के पीछे सूखे को कारण बताया. उन्होंने यह भी कहा कि लगातार सूखे के कारण हड़प्पा वासियों के लिए खाने की आपूर्ति और कमजोर शासन संरचना ने इनके हालात को ज्यादा खराब किया और इसी कारण एक साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा को पतन की तरफ धकेल दिया.

बारिश कम, तापमान बढ़ा

हालांकि, रिसर्च में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सूखे के इस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लंबे समय तक हार न मानते हुए संघर्ष किया, जिसमें उन्होंने अपने खेती के तौर-तरीकों में बदलाव किया और अपने व्यापार के तरीकों को भी चेंज किया. इतना ही नहीं हड़प्पा वासियों ने योजना बनाकर जल स्त्रोतों के पास अपनी बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया. इसमें सबसे ज्यादा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोग बसे थे. जिसके बारे में शोधकर्ताओं ने लिखा कि लगभग 3000 से 2475 ईसा पूर्व के बीच प्रशांत महासागर के ठंडे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कारण तेज मानसून ने पूरे इलाके में बारिश में बढ़ोतरी की, जिसके चलते वहां आज की तुलना में ज्यादा नमी और ला नीना जैसी जलवायु देखने मिली. लेकिन जैसे-जैसे उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर गर्म होने लगा तो यहां पर सूखे के हालात बने और बारिश कम हो गई और तापमान बढ़ने लगा था.