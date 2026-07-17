/सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के आर्बिट्रेशन बिल का खर्चा पाकिस्तान क्यों उठा रहा? इनसाइड स्टोरी

Indus Waters Treaty Explainer: भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. तब पीएम मोदी ने कहा था- 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए सिंधु समझौता रद्द किया जाता है'.
इसके बाद पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने खून की नदियां बहाने तो पाकिस्तानी फौज के बयानवीरों ने परमाणु बम वाली गीदड़भभकी दी. इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी मर्जी से न तो नदियों का एक बूंद पानी ले पाया, उल्टा आर्बिट्रेशन को लेकर भारत का बिल भी भर रहा है. नई दिल्ली की फीस, इस्लामाबाद क्यों दे रही है, आइए जानते हैं.
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को चालू रखने के लिए करीब 6 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 6 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम खर्च कर चुका है, सुनवाई जारी रहने पर यही खर्चा और बढ़ने की उम्मीद है.
बताया कि PCA की कार्रवाई का औसत खर्च हर देश के लिए लगभग 3 लाख अमेरिकी डॉलर है. भारत के हिस्सा न लेने और योगदान देने से मना करने के कारण, पाकिस्तान को दोनों पक्षों का खर्च उठाना पड़ा है.
असहमति भारत के किशनगंगा और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर है जो सिंधु जल संधि के तहत आने वाली पश्चिमी नदियों पर हैं. वहीं पाकिस्तान का तर्क है कि दोनों प्रोजेक्ट्स का डिजाइन सिंध जल संधि के नियमों का उल्लंघन करता है. इसलिए उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला सुलझाने की मांग की.
भारत का कहना है कि ऐसे टेक्निकल विवाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बजाय न्यूट्रल एक्सपर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. नई दिल्ली का ये भी कहना है कि दोनों फोरम के सामने एक साथ कार्रवाई संधि के विवाद समाधान फ्रेमवर्क का उल्लंघन करती है.
भारत 2023 से ही पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई पीसीए की कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहा था क्योंकि न्यूट्रल एक्सपर्ट कार्रवाई एक साथ चल रही थी. पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में नई दिल्ली ने ट्रीटी को रोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को फिर से शुरू किया.
भारत और पाकिस्तान ने 19 सितंबर, 1960 को सिंधु समझौते पर दस्तखत किए थे. भारत-पाकिस्तान के बीच तीन सीधी जंग और कारगिल के प्रॉक्सी वॉर के बावजूद संधि कभी रद्द नहीं हुई, लेकिन पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किए गए नरसंहार के बाद भारत ने समझौते को रद्द कर दिया था.
इसके बाद, अब तक पाकिस्तान ने बैक चैनलों से भारत से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन नई दिल्ली ने कहा कि जब तक पाकिस्तान, भारत में अपनी आतंकवादी गतिविधियां चलाना बंद नहीं करता, इस्लामाबाद से कोई बातचीत नहीं होगी.
आगे भारत और पाकिस्तान के करीब 100 से ज्यादा लोगों ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर दोनों देशों के बीच बातचीत बहाल करके की अपील की.
सिंधु जल समौझौते पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करने की पाकिस्तान की कोशिश इस्लामाबाद को महंगी क्यों पड़ रही है. इसका जवाब ये कि भारत के इस कार्यवाही यानी आर्बिटेशन से हटने के बाद, पाकिस्तान को न सिर्फ अपने कानूनी खर्चे बल्कि आर्बिट्रेशन लागत में भारत का हिस्सा भी देना पड़ रहा है.
इंडस वॉटर्स ट्रीटी के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत, भारत और पाकिस्तान दोनों से आर्बिट्रेशन खर्च में बराबर हिस्सा देने की उम्मीद की जाती है.
यूं तो भारत ने साल 2023 से ही PCA की कार्यवाही में हिस्सा लेना बंद कर दिया था. भारत का दो टूक ये कहना है कि यह अदालत इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि इसकी कार्यवाही वैध नहीं है.
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने आग में घी डालने का काम किया. भारत ने संधि रद्द कर दी. हालांकि भारत पहले से ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट दोनों के सामने किसी भी तरह की कार्रवाई से दूर रहा है.
भारत 2023 से ही पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई PCA कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहा था. हालांकि न्यूट्रल एक्सपर्ट कार्रवाई अलग से चलती रही. पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में नई दिल्ली ने संधि को रोक दिया तब, पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को फिर से शुरू किया.
भारत कई बार दोहरा चुका है कि सिंधु समझौता तब तक रद्द रहेगा, जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद तरीके से और पुख्ता तौर पर सीमा पार से आतंकवाद को सपोर्ट देना बंद नहीं करता.
नई दिल्ली ने ट्रिब्यूनल की लेजिटिमेसी यानी वैधता को भी खारिज किया है. इसके साथ ही भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को गैर-कानूनी तरीके से बनी संस्था बताते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इसके द्वारा जारी कोई भी फैसला स्वत: नल एंड वॉइड यानी शून्य और निष्प्रभावी होगा.
FAQ-
सवाल- क्या भारत की गैरमौजूदगी के बावजूद आर्बिट्रेशन जारी है?
जवाब- हां, भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान इसे एकतरफा ढो रहा है. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नियम कार्यवाही जारी रखने की इजाजत देते हैं, भले ही कोई एक पार्टी हिस्सा लेने से मना कर दे, बशर्ते ट्रिब्यूनल यह स्वीकार करे कि संबंधित मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है.
जून 2025 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान का केस सुनने के लिए काबिल है. तब से, PCA ने कम से कम आठ सुनवाई की हैं, जिनमें से भारत ने सभी का बॉयकॉट किया है. पाकिस्तान वित्तीय बोझ इसलिए उठा रहा क्योंकि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई रुके नहीं.
सवाल- न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस का क्या हुआ
जवाब- PCA की कार्रवाई के उलट, भारत ने शुरू में न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म में हिस्सा ले रहा था. जिसके लिए भारत ने जुलाई 2025 तक अपने हिस्से का पूरा वित्तीय योगदान दिया है. हालांकि, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने औपचारिक रूप से उन कामों को भी रोकने का अनुरोध किया. भारत आगे 17 और 21 नवंबर के बीच हुई न्यूट्रल एक्सपर्ट की चौथी मीटिंग से दूर रहा. मई 2026 में पांचवीं मीटिंग और उसके बाद की दूसरी कार्रवाई हुई, पाकिस्तान ने उसका खर्च भी उठाया होगा.
सवाल- आगे क्या?
जवाब- फिलहाल, भारत और पाकिस्तान अलग-अलग डिप्लोमैटिक रास्तों पर हैं. भारत ट्रिब्यूनल के अधिकार को लगातार खारिज कर रहा है, उसके फैसलों को मानने से इनकार करके इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पार आतंकवाद पर नई दिल्ली की चिंताओं को दूर नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि रुकी रहेगी. दूसरी ओर तमाम बढ़ते वित्तीय बोझ के बावजूद पाकिस्तान की सरकार किशनगंगा और रैटल प्रोजेक्ट्स पर आर्बिट्रेशन जारी रखे हुए है.