पैरों तक आते हैं इस लेडी के बाल, तीन दशक से नहीं कराया हेयरकट

नई दिल्‍ली: किसी लेडी के इतने बड़े बाल हों कि पैरों की ऐड़ी तक आएं तो हर कोई आश्‍चर्य से इस लेडी को देखेगा. वह ये भी राज भी जानने की कोशिश करेगा कि आखिर में इतने लंबे बालों का राज क्‍या है.

1.95 मीटर लंबे हैं बाल

Daily Star की खबर के अनुसार, उक्रेन की रहने वाली 36 साल की Influencr अलोना क्रैवचेंको के बाल 1.95 मीटर लंबे हैं जो फ्लोर को टच करते हैं. अलोना ने तीन दशक से अपने बालों को नहीं कटवाया है. बस कुछ विशेष अवसरों पर बालों को थोड़ा ट्र‍िम कर लेती हैं.

सोशल मीडिया पर अपलोड किए फोटो

अलोना ने अभी हाल ही में इंस्‍टाग्राम और टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्‍हें अपनी एक असिस्‍टेंट की मदद से बालों को ब्रुश से संवारना पड़ता है. अलोना ने इस वीडियो को कैप्‍शन दिया है, "Crown and earrings, my art. This is the magic of hair."

वीडियो में बताया बालों को संवारने का तरीका

इस वीडियो में दिखाया गया है कि हेयर स्‍टाइलिस्‍ट एलेना स्‍टेकोलशिकोवा बीच में से बालों को पकड़कर ब्रश से नीचे तक बालों को संवार रही हैं.

बालों के कारण बढ़ रही है लोकप्रियता

हाल के महीनों में अलोना की लोकप्रियता उनके अनोखे स्टाइल और बालों की बदौलत बढ़ रही है. इस साल फरवरी में इंस्टाग्राम पर उनके 51,600 फॉलोअर्स थे और अब यह 87,700 हो गए हैं. उनकी फोटो को हजारों लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं, जिसमें उनके हेयरब्रशिंग वीडियो को 42 हजार से ज्‍यादा बार देखा जा चुका है.

