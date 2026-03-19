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Hindi Newsदुनियालीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का मर्सिनरी मिशन, गिरफ्तारी के बाद हुए ये बड़े खुलासे

लीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का 'मर्सिनरी मिशन', गिरफ्तारी के बाद हुए ये बड़े खुलासे

Matthew VanDyke: US के भाड़े के सैनिक मैथ्यू वैनडाइक की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं. उसके मोबाइल फोन से पता चला है कि वैनडाइक का ताल्लुक पहले भी विदेशों में कई मिलिट्री लड़ाइयों से रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 19, 2026, 10:32 AM IST
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लीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का 'मर्सिनरी मिशन', गिरफ्तारी के बाद हुए ये बड़े खुलासे

Matthew VanDyke: भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले 7 विदेशियों को NIA ने गिरफ्तार किया है. ये लड़ाके भारत विरोधी आतंकियों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग देने टूरिस्ट वीजा पर आए थे. इन लड़ाकों में  US के भाड़े के सैनिक मैथ्यू वैनडाइक भी गिरफ्तार हुआ है. उसे लेकर कई अहम जानकारी सामने आई है. उसके मोबाइल फोन से पता चला है कि वैनडाइक का ताल्लुक पहले भी विदेशों में कई मिलिट्री लड़ाइयों से रहा है. 

उसके सोशल मीडिया फुटेज और मोबाइल फोन को स्कैन करने पर अधिकारियों को अब पता चला है कि वैनडाइक पहले भी विदेशों में कई मिलिट्री लड़ाइयों और ऑपरेशन से जुड़ा रहा है, जबकि अब जांच का मकसद यह पता लगाना है कि वह नॉर्थ-ईस्ट कैसे और किस मिशन के साथ पहुंचा है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अमेरिकी एक भाड़े का मिलिट्री इंस्ट्रक्टर था, जिसके पहले US मिलिट्री से जुड़े होने की खबर थी. उसने इराक में भी काम किया. उसने "स्पेशल फोर्सेज-स्टाइल" ट्रेनिंग भी दी, जिसमें गुरिल्ला वॉरफेयर, टैक्टिकल ऑपरेशन, ड्रोन का इस्तेमाल और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक जैसे सब्जेक्ट शामिल थे.

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वैनडाइक लीबिया के सिविल वॉर के दौरान चर्चाओं में आया. यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मोटरसाइकिल से यात्रा की. इस दौरान, उसने लीबिया के लोगों से दोस्ती की. जब वहां क्रांति हुई, तो वह बागी लड़ाकों में शामिल हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग छह महीने तक बंदी बनाकर रखा गया लेकिन, वह भागने में कामयाब रहा और 2011 में युद्ध खत्म होने के बाद US लौट आया.

फिर उसने सीरिया की क्रांति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान बनाया हालांकि ISIS द्वारा US जर्नलिस्ट जेम्स फोले और स्टीवन सॉटलॉफ को फांसी दिए जाने के बाद, उसने अपना प्लान बदल दिया. ये दोनों उसके दोस्त थे. इसके बाद वह हथियारबंद ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने पर फोकस किया, फिर उसने दुनिया भर के हथियारबंद ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने और सलाह देने के लिए सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल (SOLI) की स्थापना की.

जांच के दौरान अधिकारियों को कई रिकॉर्डिंग मिलीं, जिनमें वैनडाइक को कथित तौर पर दुनिया भर में विद्रोहों का समर्थन करने वाले बयान देते हुए सुना गया था. उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ विदेशी लड़ाकों को लड़ाई में उतारना नहीं था, बल्कि लोकल लोगों को खुद के लिए लड़ने की ट्रेनिंग देना था. वैनडाइक ने वेनेजुएला, म्यांमार और ईरान में विद्रोही ग्रुप्स में शामिल होने के लिए भाड़े के सैनिकों से ग्लोबल अपील भी की थी.

भारत में उसकी गिरफ्तारी इसलिए अहम है क्योंकि माना जाता है कि वह नॉर्थईस्ट में एक्टिव हथियारबंद नेटवर्क से जुड़ा है. माना जाता है कि वैनडाइक ड्रोन ऑपरेशन और मॉडर्न युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग भी दे रहा था. उसकी गिरफ्तारी से बड़े सुरक्षा सवाल खड़े होते हैं, खासकर अगर भारतीय इलाके का इस्तेमाल ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पर किया जा रहा था और क्या उसका भारत विरोधी और बैन ग्रुप्स से कोई लिंक था? जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के एंगल से भी जांच की जा रही है.

कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना ​​है कि इसके पीछे यूक्रेन से जुड़ा एक नेटवर्क हो सकता है, मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर एरिया में दोनों तरफ कई उग्रवादी समूह सक्रिय हैं. इन विदेशी लड़ाकों पर बड़ी संख्या में ड्रोन लाने का भी आरोप है. यही वजह है कि प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क से भारत की चिंता बढ़ गई है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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