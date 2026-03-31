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मासूम बच्चे ने नोटों से बनाया ड्रोन और ईरान के नाम कर दिया दान, मासूमियत बन गई मरहम!

Donation for Iran: ईरान के लिए अब विदेशों में भी दान इकट्ठा किया जा रहा है, इराक से एक ऐसी तस्वीर आई है, जो इंटरनेट पर लोगों में चर्चा का विषय बन गई है. यहां बच्चा नोटों का ड्रोन बनाकर लाया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:48 AM IST
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मासूम बच्चे ने नोटों से बनाया ड्रोन और ईरान के नाम कर दिया दान, मासूमियत बन गई मरहम!

जंग के बीच ईरान के लिए अब भारत के अलावा अन्य देशों में भी चंदा इकट्ठा किया जाने लगा है. भारत में, खास तौर पर कश्मीर और लेह-लद्दाख में करोड़ों की मालियत का चंदा इकट्ठा किया गया. इसमें ना सिर्फ कैश था, बल्कि सोने-चांदी के गहनों के अलावा लोगों ने पीतल-तांबे के बर्तन भी दान में दिए हैं. कुछ इसी तरह की तस्वीरें इराक में भी देखने को मिल रही हैं. यहां एक बच्चे ने नोटों से बना ड्रोन दान में दिया है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चंदे के लिए एक स्टाल लगा हुआ है, सामने रखे टेबल पर बहुत सा कैश भी रखा है, आसपास बहुत से लोग भी खड़े हैं. इसी बीच एक बच्चा आता है, उसके हाथ में एक नोटों से बना एक ड्रोन होता है. जिसे वो दान इकट्ठा करने वालों को सौंप देता है. वहां खड़े ज्यादातर लोग इस लम्हे को कैमरे में कैद कर लेते हैं. वीडियो इराक का बताया जा रहा है.

देखिए वीडियो

मासूम बच्चों ने दान की गुल्लकें और बालियां

इससे पहले भारत में भी इसी तरह की कई अजीब घटनाएं पेश आई हैं. कश्मीर में बुजुर्ग महिलाओं ने अपने जेवर, यहां तक कि अपने पुरखों की आखिरी निशानियां भी दान में दे दी हैं. इसके अलावा मासूम बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी ईरान के नाम पर कुर्बान कर दी हैं. इसके अलावा छोटी-छोटी बच्चियों ने अपने कान की बालियां दान कर दी हैं. पूरी खबर यहां पढ़ें

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किसी ने भेड़ दान की, तो किसी ने नीलाम कर दी मुर्गी

एक और दिलचस्प खबर यह भी आई कि एक शख्स ने भेड़ दान कर दी. इसके अलावा कारगिल एक अन्य शख्स ने ईरान को चंदा देने के लिए अपनी मुर्गी की नीलामी करनी चाही और जब मुर्गी की नीलामी हुई तो उसकी बोली एक लाख 25 हजार रुपये तक गई. नीलामी से मिलने वाली पूरी रकम को मुर्गी के मालिक ने ईरान के लोगों के लिए चल रहे राहत कार्यों में समर्पित कर दिया गया. यहां पढ़ें पूरी खबरे

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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