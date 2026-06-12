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न हथकड़ी, न ताला...इन जेलों में शाम ढलते ही लौट आते हैं कैदी

Unique Jail: दुनियाभर में ऐसी कई जेल है जहां पर कैदी शाम ढलने के बाद जेल में चले आते हैं. इन जेलों में रह रहे कैदी काम भी करते हैं. जानते हैं इन जेलों के बारे में.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:10 PM IST
न हथकड़ी, न ताला...इन जेलों में शाम ढलते ही लौट आते हैं कैदी

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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