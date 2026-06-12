न हथकड़ी, न ताला...इन जेलों में शाम ढलते ही लौट आते हैं कैदी

Unique Jail: गांव में एक कहावत कही जाती है 'थाना-पुलिस' के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. लोगों को सलाह भी दी जाती है कि वो जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम न करें, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़े. इसके बावजूद भी लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं, जो भी व्यक्ति कानून से खिलवाड़ करता है, उसे सजा सुनाई जाती है. बहुत सारे लोग कई सालों तक जेल में रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश-दुनिया में ऐसी भी जेल थी जहां पर कैदी दिन में काम करते थे और फिर शाम ढलते ही जेल में आ जाते हैं. आइए जानते हैं इन जेलों के बारे में.