न हथकड़ी, न ताला...इन जेलों में शाम ढलते ही लौट आते हैं कैदी

Unique Jail: गांव में एक कहावत कही जाती है 'थाना-पुलिस' के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. लोगों को सलाह भी दी जाती है कि वो जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम न करें, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़े. इसके बावजूद भी लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं, जो भी व्यक्ति कानून से खिलवाड़ करता है, उसे सजा सुनाई जाती है. बहुत सारे लोग कई सालों तक जेल में रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश-दुनिया में ऐसी भी जेल थी जहां पर कैदी दिन में काम करते थे और फिर शाम ढलते ही जेल में आ जाते हैं. आइए जानते हैं इन जेलों के बारे में.
सबसे पहले हम बात करेंगे बास्टॉय जेल के बारे में. ये जेल यह नॉर्वे की सबसे बड़ी पर्यावरण-अनुकूल ओपन जेल है. ये जेल बास्टॉय द्वीप पर स्थित है, ये जेल काफी ज्यादा आरामदायक है और यहां पर लक्जरी सुविधाएं भी हैं. यहां पर कैदियों के लिए लकड़ी की केबिन बनी है और वहीं पर ये रहते हैं. यहां पर रहने वाले कैदी दिन में निकल जाते हैं और घुड़सवारी, खेती और मछली पकड़ने जैसे कामों में भाग लेते हैं और शाम ढलते ही फिर ये जेल में चले आते हैं.
इसके अलावा फिनलैंड में भी इस तरह की जेल है, जिसका नाम है सुओमेनलिन्ना , ये जेल हेलसिंकी के पास स्थित है और इस ओपन जेल में न तो कोई दीवार है और न ही ताले हैं. यहां पर कैदी आस-पास के द्वीपों पर या शहर में सामान्य नौकरी करते हैं, वेतन कमाते हैं और खुद अपने आवास तक आते-जाते हैं. फिर ये जेल में चले आते हैं.
इसके अलावा भारत के अनंतापुर (आंध्र प्रदेश) में भी ऐसी जेल है. यह जेल 1,400 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली खुली जेल है. यहां पर कठोर सजा काट रहे कैदियों को शिफ्ट किया जाता है. यहां पर रह रहे कैदी खेती करते हैं और औषधीय पौधे लगाते हैं और पौधे उगाकर ही अपनी अजीविका चलाते हैं. खेती करने के बाद यहां पर रह रहे कैदी शाम ढलते ही फिर जेल में चले आते हैं.