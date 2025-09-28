ड्रग तस्करों ने Instagram Live पर कर दी 3 महिलाओं की हत्या, विरोध में उतरे हजारों लोग; जानें क्या है पूरा मामला

Instagram Live Murder: अर्जेंटीना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी अचानक सड़कों पर उतरे और उन्होंने तीन युवतियों के लिए न्याय की मांग करनी शुरू कर दी. बता दें, ये वही महिलाएं थी जिनकी हत्या का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया गया था. ड्रग तस्करों ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो के दौरान इन तीन महिलाओं की हत्या कर दी थी. इन तीन युवतियों की पहचान लारा, ब्रेंडा और मोरेना के रूप में हुई है. अब तीनों युवतियों के रिश्तेदार न्याय की मांग कर रहे हैं.

लोगों ने की न्याय की मांग

जानकारी के अनुसार, रिश्तेदारों समेत कई लोगों ने युवतियों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. लोगों ने एक नारीवादी समूह द्वारा आयोजित विरोध मार्च में ढोल बजाते हुए कहा कि यह एक मादक-नारी हत्या थी! हमारी जिंदगी बेकार नहीं है! इस मामले ने अर्जेंटीना समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 वर्षीय चचेरी बहनें मोरेना वर्डी और ब्रेंडा डेल कैस्टिलो तथा 15 वर्षीय लारा गुटिरेज के शव बुधवार को ब्यूनस आयर्स के दक्षिणी उपनगर में एक घर के आंगन में दफनाए हुए पाए गए. वे पांच दिन पहले लापता हुई थीं. अधिकारियों ने बताया कि यह अपराध जिसे जांचकर्ताओं ने ड्रग गिरोहों से जोड़ा है इंस्टाग्राम पर लाइव किया गया था और एक निजी अकाउंट के 45 सदस्यों ने इसे देखा था. ब्रेंडा के पिता लियोनेल डेल कैस्टिलो ने विरोध प्रदर्शन में पत्रकारों से कहा कि महिलाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए. उन्होंने पहले कहा था कि अपनी बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण वह उसकी लाश की पहचान नहीं कर पाए थे. दादा एंटोनियो डेल कैस्टिलो ने हत्यारों को खून का प्यासा बताया. उन्होंने कहा कि आप किसी जानवर के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा उन्होंने किया. उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी. मैं लोगों से हमारे साथ खड़े होने का अनुरोध करता हूं.

इस बीच, शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री पैट्रिशिया बुलरिच ने पांचवें संदिग्ध की गिरफ्तारी की घोषणा की. जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कुल संदिग्धों में 3 पुरुष और दो महिलाएं शामिल है. पांचवें संदिग्ध पर कार के माध्यम से रसद सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है जिसे बोलीविया के सीमावर्ती शहर विलाजोन में गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने इस साजिश के कथित मास्टरमाइंड, 20 वर्षीय पेरूवासी की तस्वीर जारी की है जो अभी भी फरार है. जांचकर्ताओं ने बताया कि पीड़ितों को यह सोचकर कि वे किसी पार्टी में जा रहे हैं 19 सितम्बर को उन्हें एक वैन में फुसलाकर ले जाया गया कथित तौर पर यह गिरोह संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दंडित करने तथा अन्य लोगों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करने की योजना का हिस्सा था. ब्यूनस आयर्स प्रांत के सुरक्षा मंत्री जेवियर अलोंसो के अनुसार, पुलिस को यह वीडियो तब मिला जब एक बंदी ने पूछताछ के दौरान इसका खुलासा किया. फुटेज में गिरोह के नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जो लोग मुझसे ड्रग्स चुराते हैं उनके साथ यही होता है.

मेटा ने दी सफाई

अर्जेंटीना मीडिया ने बताया कि यातना देने वालों ने पीड़ितों की उंगलियां काट दीं, नाखून उखाड़ लिए, उन्हें पीटा और उनका दम घोंट दिया. इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने इस बात पर विवाद किया कि लाइवस्ट्रीम उसके प्लेटफॉर्म पर हुई थी. एक प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि हमें इंस्टाग्राम पर लाइवस्ट्रीम होने का कोई सबूत नहीं मिला है. हमारी टीम इस भयानक अपराध की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना जारी रखे हुए है. ब्रेंडा और मोरेना के चचेरे भाई फेडेरिको सेलेबोन ने एएफपी को बताया कि ये युवतियां कभी-कभी अपने परिवारों की जानकारी के बिना जीवित रहने के लिए यौन कार्य में संलग्न हो जाती थीं. उन्होंने कहा कि उनका दुर्भाग्य था कि वे गलत समय पर गलत लोगों के साथ थी. कई मीडिया संस्थानों के अनुसार, महिलाओं को वेश्याओं के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया था.

शनिवार को मार्च में शामिल 35 वर्षीय चमड़े का काम करने वाली यामिला एलेग्रे ने मामले की मीडिया कवरेज की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि हम हमेशा लड़कियों को दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं, हम उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, वे वहां क्या कर रही थीं, उनका परिवार कैसा है... हम उनकी तस्वीरें प्रकाशित करते हैं लेकिन हमें अपराधियों के बारे में कुछ नहीं पता उनके नाम नहीं उनके चेहरे धुंधले हैं. लारा की चाची डेल वैले गैल्वन ने इस बात से इनकार किया कि 15 वर्षीय लारा ड्रग्स या वेश्यावृत्ति में शामिल थी. उन्होंने कहा कि हम गरीबी है, लेकिन लोग लारा के बारे में जो कहते हैं वह झूठ है. उन्होंने एएफपी को बताया कि हम चाहते हैं कि न्याय हो, कुछ भी छिपाया न जाए, पूरी सच्चाई सामने आए ताकि जिम्मेदार लोगों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके. हमें कोई डर नहीं है.