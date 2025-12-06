चाइना की नाक के नीचे से...भारत ने चुपके से बना लिया स्वेज नहर का परमानेंट तोड़? 7200 KM का गुप्त रास्ता!

International North-South Transport Corridor: इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) दुनिया भर के व्यापार के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. आसान शब्दों में कहें तो यह 7,200 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रास्ता है, जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है. इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इसमें माल ढुलाई के लिए सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि पानी के जहाज, रेलगाड़ी और सड़क मार्ग, तीनों का इस्तेमाल होता है. इसे साल 2000 में भारत, रूस और ईरान ने मिलकर शुरू किया था और आज इसमें 13 देश शामिल हैं.

8 नवंबर, 2025 एक ऐतिहासिक दिन

इस प्रोजेक्ट की सफलता का ताजा उदाहरण 8 नवंबर, 2025 को देखने को मिला, रूस की राजधानी मॉस्को से एक मालगाड़ी 62 कंटेनर लेकर निकली और कजाकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान होते हुए सिर्फ 12 दिनों में ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गई. यह घटना साबित करती है कि यह रूट अब पूरी तरह से तैयार और सक्रिय है.

यह रास्ता काम कैसे करता है?

भारत के नजरिए से समझें तो गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से यह सफर शुरू होता है, सबसे पहले सामान जहाज से ईरान के बंदर अब्बास या चाबहार बंदरगाह पहुंचता है. वहां से सड़क या रेल के जरिए सामान को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर तक ले जाया जाता है. फिर जहाज के जरिए माल रूस के एस्ट्राखान या अजरबैजान के बाकू तक पहुंचता है. अंत में, रेल या सड़क मार्ग से यह रूस के अंदरूनी हिस्सों या यूरोप तक जाता है. मार्च 2025 से भारत इसी रास्ते का इस्तेमाल मध्य एशिया तक अपना माल भेजने के लिए कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत को क्या फायदा है?

INSTC भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. इसके बन जान के वजह से समय की बचत हो रही है स्वेज नहर वाले पुराने रास्ते से रूस तक माल भेजने में 45 से 60 दिन लगते थे. अब INSTC के जरिए यह काम सिर्फ 16 से 21 दिनों में हो जाता है. मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक सामान भेजने का समय 10 दिन तक कम हो गया है. समय कम लगने का सीधा असर खर्चे पर पड़ा है. अब हर 15 टन माल पर भारत को करीब 2,500 डॉलर की बचत हो रही है. रणनीतिक रूप से यह भारत की बड़ी जीत है क्योंकि इस पूरे रूट में चीन की कोई भूमिका नहीं है. भारत अब सीधे मध्य एशिया से जुड़ गया है.

कुल मिलाकर, INSTC ने व्यापार की दुनिया में भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया है. यह न सिर्फ सस्ता और तेज है, बल्कि भविष्य में भारत के निर्यात को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा.

ये भी पढ़ें: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; आखिर कब संभलेगा ये बवाल