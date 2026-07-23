/लगातार 12वें दिन ईरान के शहरों पर बरसीं US मिसाइलें, न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला, हूती भी जंग में उतरे

US-Iran Latest Updates in Hindi: यूएस और ईरान के बीच संघर्ष वक्त बीतने के साथ लगातार गंभीर होता जा रहा है. ईरान जहां होर्मुज स्ट्रेट पर अपना अधिकार जमाने पर अड़ा है. वहीं अमेरिका, चुन-चुनकर उसके अहम ठिकानों को जमींदोज कर रहा है. वह उसके पुलों, बुनियादी ढांचों, सड़कों और रेल नेटवर्कों को भी तबाह कर रहा है.
अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के निर्देश पर अमरीकी बलों ने ईरान के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों रामशिर और अहवाज़ के पास बने सैन्य ठिकानों पर बुधवार देर रात मिसाइल हमले किए हैं. इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास स्थित एक पावर स्टेशन पर भी मिसाइल गिरी, जिससे पूरे इलाके में भीषण धमाके सुने गए.
CENTCOM ने साफ किया है कि वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और ईरान की हमलावर क्षमता को ध्वस्त नहीं हो जाती, तब तक उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा. जवाबी कार्रवाई में ईरान और उसके समर्थित गुटों ने अमरीकी व क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाया है.
ईरान ने कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला किया. आईआरजीसी ने कुवैत स्थित 'अली अल सालेम' अमरीकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोनों से सीधा हमला हुआ, जिससे वहां भीषण आग लग गई. इसके साथ ही ईरान के निर्देश पर अब यमन के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे हूती विद्रोही भी खुलकर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ उतर आए. हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों एंकेला और लालिया पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, जिससे एक टैंकर में भीषण आग लग गई.
अपने लगातार हो रहे नुकसान अमेरिकी सेना परेशान है. अमेरिका को आशंका है कि सटीक हमले करने के लिए ईरान को रूस की सहायता मिल रही है. अमरीकी खुफिया एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि क्या खाड़ी मुल्कों में बने CIA के ठिकानों विशेषकर रियाद स्थित अमरीकी दूतावास के CIA स्टेशन और पूर्वी इराक के एक ठिकाने पर हुए ईरानी ड्रोन हमलों में रूस ने मदद की थी.
रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी इस बात की भी जांच रहे हैं कि क्या मॉस्को ने ईरान को टार्गेटिंग इंटेलिजेंस दी या उसके 'शाहिद' ड्रोनों की नेविगेशन तकनीक को अपग्रेड किया है. जिसके बाद वह अमेरिकी ठिकानों को बिना किसी गलती के निशाना बना पा रहा है.
उधर अपने देश ईरान पर हो रहे हमलों पर गहरा आक्रोश जताते हुए अब ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी को बड़ी चेतावनी दी है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखी पोस्ट में गालिबाफ ने कहा कि यह संघर्ष अब उस चरण में पहुंच चुका है, जिससे पूरे क्षेत्र का ऊर्जा निर्यात जोखिम में पड़ सकता है. उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा, तो कोई अन्य देश भी तेल का निर्यात नहीं कर सकेगा.
गालिबाफ का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के पुलों और पावर प्लांटों पर बमबारी करने की धमकी के बाद आया है. अपने उस बयान में ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट व्यावसायिक जहाजों पर होने वाले हर हमले के बदले अमेरिका, ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी बुधवार देर रात अमेरिका को बड़ी धमकी दी. उन्होंने कहा कि ईरान का डिफेंस डॉक्ट्रिन एकदम साफ है और वह है आंख के बदले आंख निकाल लेना. अराघची ने कहा कि ईरान के खिलाफ के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने का मतलब है कि तेहरान की ओर से पावरफुल और निर्णायक जवाब को आमंत्रित करना.
ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी के सहयोगी देशों को चेताया कि जो मुल्क यूएस की आक्रामक गतिविधियों में किसी भी तरह का साथ दे रहे हैं, वे ईरान के वैध टारगेट माने जाएंगे.
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने दुनिया के देशों को होर्मुज से जहाज निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है. समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, IRGC एयरोस्पेस कमांडर मूसवी ने चेतावनी दी कि यदि ईरान के पुलों या पावर प्लांटों पर हमला हुआ, तो ईरान अमेरिका के सहयोगी देशों की बिजली आपूर्ति काट देगा. IRGC प्रवक्ता ने यह भी कहा कि होर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, लिहाजा शिपिंग कंपनियां इस रूट से बचें तो ठीक रहेगा.
उधर इजरायली मीडिया ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि अमेरिका ने इज़रायल को ईरान के खिलाफ आने वाले दिनों में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करने की योजना के बारे में बताया है. इस योजना में क़ोम शहर के पास 'पिकएक्स माउंटेन' साइट पर हमला करने के लिए भारी बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल भी शामिल है.
'द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल' के मुताबिक, यह ऑपरेशन इस साल अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिकी भारी बमवर्षक विमानों की पहली तैनाती होगी. अखबार ने कहा कि इन बमवर्षक विमानों के मध्य ईरान में 'पिकएक्स माउंटेन' साइट को निशाना बनाने की उम्मीद है. ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले हफ़्ते दी गई उन चेतावनियों के आधार पर कहा जा रहा है जिनमें उन्होंने कहा था कि इस इलाके पर बहुत जल्द हमला किया जाएगा.
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने यह सूचना पहले ही अमेरिका को इसलिए दी है, जिससे वह ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तैयारी कर सके. इस इनपुट के बाद इजरायल ने अपनी रक्षात्मक तैयारियों को उच्चतम स्तर पर लागू कर दिया है.