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लगातार 12वें दिन ईरान के शहरों पर बरसीं US मिसाइलें, न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला, हूती भी जंग में उतरे

US-Iran War Latest Updates: खाड़ी क्षेत्र में महायुद्ध की आहट बढ़ती जा रही है. बुधवार रात भर कुवैत से लाल सागर तक हुए एक-दूसरे पर भीषण हमले हुए. अमेरिकी ने जहां ईरान को निशाना बनाया तो ईरान के फेवर में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी के दो टैंकरों पर मिसाइल दागकर आग लगा दी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 23, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:18 AM IST
लगातार 12वें दिन ईरान के शहरों पर बरसीं US मिसाइलें, न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला, हूती भी जंग में उतरे

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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