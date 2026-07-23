/लगातार 12वें दिन ईरान के शहरों पर बरसीं US मिसाइलें, न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला, हूती भी जंग में उतरे

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने दुनिया के देशों को होर्मुज से जहाज निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है. समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, IRGC एयरोस्पेस कमांडर मूसवी ने चेतावनी दी कि यदि ईरान के पुलों या पावर प्लांटों पर हमला हुआ, तो ईरान अमेरिका के सहयोगी देशों की बिजली आपूर्ति काट देगा. IRGC प्रवक्ता ने यह भी कहा कि होर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, लिहाजा शिपिंग कंपनियां इस रूट से बचें तो ठीक रहेगा.