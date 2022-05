Milky Way Black Hole: दुनिया में पहली बार कैप्चर हुई आकाशगंगा के ब्लैक होल की तस्वीर, क्या आपने देखा है ये दहकता अंगारा?

First Image of Milky Way Black Hole: क्या आपने अपनी आकाशगंगा (Milky Way) के ब्लैक होल (Black Hole) यानी 'दहकते अंगारे' की तस्वीर देखी है. दुनिया के लिए अब तक अबूझ पहेली बने इस ब्लैक होल की गुरुवार को पहली बार इमेज जारी की गई.