पुलिस के हत्थे चढ़ा दाऊद का 'चेला' सलीम डोला, इस्तांबुल से गिरफ्तार किया गया ड्रग सरगना

Drug Mafia Salim Dola: दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी ड्रग सरगना सलीम डोला को तुर्किये के इस्तांबुल में एमआईटी और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है. इंटरपोल द्वारा वांछित डोला फर्जी यूएई आईडी के साथ छिपा हुआ पाया गया. उसकी गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड से जुड़े ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.

नकली दस्तावेज का उठाता था फायदा

अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध को इस्तांबुल में ट्रैक किया गया था, जहां वह यूनाइटेड अरब अमीरात के नकली पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल करके छिपा हुआ था. कहा जा रहा है कि डोला को इंटरपोल, ग्लोबल पुलिसिंग बॉडी भी ढूंढ रही थी. वह नकली दस्तावेज से अलग-अलग इलाकों में घूम रहा था.

कई मामलो में है वॉन्टेड

डोला कथित तौर पर ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क के अंदर काम करता था, जो भारतीय माफिया सरगना और ड्रग लॉर्ड दाऊद इब्राहिम के छिपे हुए साम्राज्य से जुड़ा था. दाऊद डी-कंपनी क्रिमिनल सिंडिकेट का हेड है, जिसे उसने 1970 के दशक में मुंबई में शुरू किया था. वह एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म जैसे दूसरे मामलों में वॉन्टेड है.

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कई तरह के लगे हैं चार्ज

इंटरपोल के पब्लिश रेड नोटिस के मुताबिक, डोला पर इंडिया के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत चार्ज लगे हैं. यह कानून नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की खेती, प्रोडक्शन, रखने, बेचने, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल पर रोक लगाता है.

दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी

सलीम डोला एक बड़ा ड्रग तस्कर है, जिसे क्राइम ब्रांच ने वॉन्टेड घोषित किया हुआ है. सलीम डोला भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी है, डोला ड्रग तस्करी से जुड़े कई मामलों में भी वॉन्टेड है. सलीम डोला मुंबई का रहने वाला है. सलीम डोला कभी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी और ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची के लिए काम करता था. उसका नाम तब सुर्खियों में आया था जब एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 1,000 करोड़ रुपये की Fentanyl ड्रग जब्त की थी.