आलीशान स्की-व्यू पेंटहाउस, नेचर लवर्स के लिए जन्नत; महल से कम नहीं नॉर्वे का यह घर

Norway Luxurious Apartment: विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और बेस्ट प्राइज में जबरदस्त प्रॉपर्टी के इंतजार में हैं, तो ये खबर आपके लिए है. नॉर्वे में स्थित यह स्की-व्यू पेंटहाउस आप सिर्फ ₹27 करोड़ में खरीद सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:06 PM IST
International Property for Sale: क्या आप भी विदेश में प्रॉपर्टी खरीदकर एक आलीशान जीवन बिताने की चाह रखते हैं और नॉर्वे जैसे बेहद खूबसूरत देश में रहना चाहते हैं? ऐसे में नॉर्वे में स्थित ओस्लो के पॉश होल्मेनकोलेन इलाके के सेत्रा रेजिडेंस की ये प्रॉपर्टी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. इस प्रॉपर्टी से आप ठंड, गर्मी, बर्फीले मौसम और स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं. इस जगह को अक्सर इसकी लग्जरी और लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, इसे 'नॉर्वेजियन बेवर्ली हिल्स' के नाम से जानते हैं.

नॉर्वे में रियल एस्टेट खरीदने पर प्रतिबंध नहीं

सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्वे में विदेशी खरीदारों के लिए रियल एस्टेट खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत की बात करें, तो यह 27,900,000 नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग ₹27 करोड़) है. यह प्रॉपर्टी ऐसे भारतीय के लिए बेस्ट है, जो दूसरे देश में घर खरीदने की चाह रखते हैं.

कैसा है होल्मेनकोलेन ओस्लो इलाका?

होल्मेनकोलेन ओस्लो शांत और शहर से दूर का एक इलाका है. यह सबसे फेमस और अच्छी तरह से स्थापित आवासीय क्षेत्रों में से एक है. यह इलाका जंगलों, गोल्फ कोर्सों और फजॉर्ड के नजारों से घिरा हुआ है. यहां से प्रसिद्ध होल्मेनकोलेन स्की जंप का नजारा भी दिखता है. अच्छी बात ये है कि शहर से दूर होने के बाद भी यहां ओस्लो ट्राम के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है, ऐसे में ये इलाका सुरक्षा के लिहाज के भी अच्छा है.  

नेचर लवर्स के लिए ये प्रॉपर्टी है बेस्ट

नेचर लवर्स के लिए यह जगह परफेक्ट है. इस जगह से दो प्रमुख स्की पर्वत केवल पांच मिनट की दूरी पर हैं. सर्दियों में यहां रहने वाले लोग क्रॉस-कंट्री और डाउनहिल स्कीइंग का लुफ्त उठाते हैं. वहीं गर्मियों में हाइकिंग और साइक्लिंग करने का भी ऑप्शन होता है. इस प्रॉपर्टी से समुद्र और फजॉर्ड दिखाई देते हैं. यहां आप सेलिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं. साथ ही अपार्टमेंट से गोल्फ कोर्स का खूबसूरत व्यू नजर आता है. 

कैसा है अपार्टमेंट?

सेट्रा रेजिडेंस की पांच इमारतों में से एक में स्थित यह दो बेडरूम वाला पेंटहाउस 138 वर्ग मीटर में फैला है. अपार्टमेंट में फर्श से छत तक कांच की खिड़कियां, स्काईलाइट और चारों ओर खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. ऊंची छतें और बड़ी खिड़कियां अपार्टमेंट में रोशनी और खुलापन महसूस कराती है. अपार्टमेंट के बाहर एक प्राइवेट जगह है, जो गर्मी के लिए परफेक्ट स्पॉट है. अपार्टमेंट में हर जगह हीटेड फ्लोर है. रसोई को साफ-सुथरे, आधुनिक नॉर्वेजियन स्टाइल से डिजाइन किया गया है और इसमें प्रीमियम गैगेनाउ उपकरण और इंडक्शन कुकिंग की सुविधा है. अपार्टमेंट के अंदर ओक की लकड़ी का फर्श और संगमरमर की फिनिशिंग है, जिसकी बारीकियों पर खास ध्यान दिया गया है. मास्टर बेडरूम में खूबसूरत नजारों के साथ कई खिड़कियां मौजूद है. सारी सुविधाओं वाला बाथरूम है. इसके अलावा एक गेस्ट बेडरूम, लॉन्ड्री रूम और रेन शावर वाला बाथरूम भी है.

Reetika Singh

ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Norwegian Beverly Hills apartment for sale

