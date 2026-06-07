टाइम्स स्क्वायर से लिंकन मेमोरियल तक गूंजेगा 'ॐ'! अमेरिका की आइकॉनिक जगहों पर मनेगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

दुनिया के सबसे व्यस्त और मशहूर चौराहों में से एक, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 21 जून को एक अद्भुत नजारा दिखेगा. इस बार न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु, डॉ. एच.आर. नागेंद्र खुद मौजूद रहेंगे और हजारों लोगों को योग व ध्यान का पाठ पढ़ाएंगे. न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की देखरेख में हो रहे इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है. नागेंद्र जी को जयपुर फुट यूएसए, ब्रुहुड एनवाई सीनियर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (RANA) ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है. इस मुख्य कार्यक्रम से ठीक पहले, 12 से 14 जून तक मोंटिसेलो में एक विशेष 'वेलनेस और योग रिट्रीट' का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तनाव मुक्ति और बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने पर चर्चा होगी.