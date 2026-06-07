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टाइम्स स्क्वायर से लिंकन मेमोरियल तक गूंजेगा 'ॐ'! अमेरिका की आइकॉनिक जगहों पर मनेगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

Yoga Day 2026: अमेरिका के ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, टाइम्स स्क्वायर और नेवी पियर जैसी मशहूर जगहों पर 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा. इस बार की मुख्य थीम 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' है. न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पीएम मोदी के योग गुरु डॉ. एच.आर. नागेंद्र हजारों लोगों को योग का अभ्यास कराएंगे.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:49 PM IST
टाइम्स स्क्वायर से लिंकन मेमोरियल तक गूंजेगा 'ॐ'! अमेरिका की आइकॉनिक जगहों पर मनेगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
Image Credit: International Yoga Day

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