टाइम्स स्क्वायर से लिंकन मेमोरियल तक गूंजेगा 'ॐ'! अमेरिका की आइकॉनिक जगहों पर मनेगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

Yoga in USA: पूरी दुनिया एक बार फिर भारत की प्राचीन विरासत योग के रंग में रंगने के लिए तैयार है. इस साल अमेरिका की कुछ सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जगहों पर 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY 2026) बेहद भव्य तरीके से मनाया जाएगा. न्यूयॉर्क के जगमगाते टाइम्स स्क्वायर से लेकर वाशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल और शिकागो के नेवी पियर तक, हर तरफ सेहत, शांति और एकजुटता का नजारा देखने को मिलेगा. शारीरिक फुर्ती और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के इस अभियान के लिए अमेरिका में रहने वाले वेलनेस के शौकीन लोगों ने अभी से अपनी चटाइयां बिछानी शुरू कर दी हैं. बड़े महानगरों के साथ-साथ ओरेगन के टेक-हब हिल्सबोरो और दक्षिणी कैलिफोर्निया के इरविन स्थित खूबसूरत श्रीनाथजी हवेली मंदिर में भी बड़े पैमाने पर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है. यहां भारतीय दूतावास ने योग प्रेमियों और नागरिकों को 19 जून को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है. इस बार का मुख्य आयोजन वाशिंगटन स्मारक और लिंकन मेमोरियल के बीच बने उसी प्रसिद्ध 'रिफ्लेक्टिंग पूल' के पास होगा, जिसका हाल ही में बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया है. मुख्य कार्यक्रम के 'ट्रेलर' के रूप में भारतीय मिशन ने शनिवार को ऐतिहासिक ड्यूपॉन्ट सर्कल में एक शानदार आउटडोर योग सत्र आयोजित किया.
भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आइए योग करें! वाशिंगटन डीसी में योग दिवस 2026 के समारोह की शुरुआत हो चुकी है. इस ओपन-एयर इवेंट में विभिन्न समुदायों के लोगों ने हिस्सा लेकर माहौल को योगमय बना दिया.
Let’s do Yoga
Kick starting the International Day of Yoga-2026 celebration in Washington D.C. the Embassy organized a Yoga session at the historic DuPont Circle.
Do join us for the International Day of Yoga celebrations at the Lincoln Memorial on 19 June!#IDY2026… pic.twitter.com/kSeIWy9DpD
India in USA (@IndianEmbassyUS) June 6, 2026
दुनिया के सबसे व्यस्त और मशहूर चौराहों में से एक, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 21 जून को एक अद्भुत नजारा दिखेगा. इस बार न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु, डॉ. एच.आर. नागेंद्र खुद मौजूद रहेंगे और हजारों लोगों को योग व ध्यान का पाठ पढ़ाएंगे. न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की देखरेख में हो रहे इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है. नागेंद्र जी को जयपुर फुट यूएसए, ब्रुहुड एनवाई सीनियर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (RANA) ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है. इस मुख्य कार्यक्रम से ठीक पहले, 12 से 14 जून तक मोंटिसेलो में एक विशेष 'वेलनेस और योग रिट्रीट' का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तनाव मुक्ति और बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने पर चर्चा होगी.
शिकागो में भी भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने नेवी पियर के खूबसूरत वॉटरफ्रंट डेस्टिनेशन 'पोल्क ब्रदर्स पार्क' में होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. शिकागो कॉन्सुलेट ने योग के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए X पर लिखा कि योग सिर्फ शारीरिक गतिविधि से कहीं ज्यादा है, यह संतुलन, जागरूकता और आंतरिक शांति का रास्ता दिखाता है. सेहत और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ जुड़ें.
इस साल के वैश्विक अभियान का मुख्य फोकस स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग (Yoga for Healthy Ageing) के कॉन्सेप्ट पर है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बढ़ती उम्र में भी लोग कैसे योग के जरिए अपनी शारीरिक गतिशीलता, लंबी उम्र और सक्रिय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं.
आपको बता दें कि इस वैश्विक परंपरा की नींव 11 दिसंबर 2014 को पड़ी थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आधिकारिक तौर पर 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया था. साल 2015 में पहली बार मनाए जाने के बाद से यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज दुनिया भर के करोड़ों लोग इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं. इस बार अमेरिका में होने जा रही ये भव्य तैयारियां भारत-अमेरिका के कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने वाली हैं.