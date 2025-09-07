समंदर में कट गईं केबल, एशिया में धड़ाम हो गई इंटरनेट स्पीड, महासागर के नीचे कैसे बिछाया जाता है तारों का जाल?
समंदर में कट गईं केबल, एशिया में धड़ाम हो गई इंटरनेट स्पीड, महासागर के नीचे कैसे बिछाया जाता है तारों का जाल?

Red Sea News: लाल सागर के नीचे समंदर में केबल कट गई है, जिसकी वजह से एशिया भर में इंटरनेट की स्पीड काफी कम हुई है. विशेषज्ञों ने इसे लेकर चिंता भी जताई है. जानिए कैसे बिछाई जाती है समंदर में इंटरनेट केबल.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 07, 2025, 04:09 PM IST
समंदर में कट गईं केबल, एशिया में धड़ाम हो गई इंटरनेट स्पीड, महासागर के नीचे कैसे बिछाया जाता है तारों का जाल?

Internet Cable: हमारे जीवन में इंटरनेट काफी ज्यादा उपयोगी है. बिना इंटरनेट के देश- दुनिया में क्या हो रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल कट गई है. जिसकी वजह से एशिया और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं काफी हद तक बाधित हो गईं हैं. ये भी कहा जा रहा है इस क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है ऐसे में तोड़फोड़ की संभावना हो सकती है. इसे लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है, जानिए समंदर के नीचे कैसे केबल बिछाई जाती है. 

किस पर गया संदेह?
लाल सागर में केबल कटने के बाद माइक्रोसॅाफट ने कहा कि इसकी वजह से इंटरनेट प्रभावित हो सकता है. जबकि इंटरनेट एक्सेस पर नजर रखने वाली एक वैश्विक निगरानी संस्था, नेटब्लॉक्स ने बताया कि लाल सागर में कई समुद्री केबल आउटेज के कारण भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों में कनेक्टिविटी बाधित हुई है. ऐसे में लोगों की इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है. कुछ विशेषज्ञों ने इसके पीछे हूती या यमन का हाथ बताया, जो इंटरनेट केबल को निशाना बना रहे हैं. इसके जरिए वो इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि हूती विद्रोहियों ने केबल पर अटैक करने का इनकार कर चुके हैं.

कैसे बिछाई जाती है केबल?
आज के टाइम में काफी ज्यादा संख्या में डेटा इन समुद्री केबल्स के सहारे ट्रांसफर किया जाता है. इसे सबमरीन कम्यूनिकेशन कहा जाता है. इंटरनेट भी ऐसे ही केबल्स के सहारे काम करता है. इन केबल्स को लगाने के लिए स्पेशल केबल-लेयर नावों इस्तेमाल में लाई जाती है. जो समंदर की सपाट सतहों पर चलती हैं. फिर हाई प्रेशर हाई प्रेशर वॉटर जेट तकनीक के जरिए उथली गहराई पर केबल्स को समुद्र तल के नीचे दबाया जाता है. इन केबल्स को पकड़ने और सतह तक खींचने के लिए उथले पानी में रोबोट का उपयोग करके स्पेशल शिप भेजे जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 100 से 200 किमी तक केबल बिछाई जा सकती है.

कितना आता है खर्च?
मीडिया रिपोर्ट के मुतबाकि समंदर में इंटरनेट केबल बिछाने का खर्च अलग- अलग कारकों पर निर्भर करता है. अगर हम इसकी लागत की बात करें तो समुद्र में इंटरनेट केबल बिछाने की लागत प्रति किलोमीटर लगभग $90,000 (लगभग 75 लाख रुपये) तक हो सकती है, मेटा जैसी कंपनियां इस पर अरबों डॅालर का निवेश करती हैं. यह एक बहुत ही बड़ी और महंगी प्रक्रिया है. 

