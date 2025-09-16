नशे के खिलाफ इंटरपोल का बड़ा एक्शन, भारत समेत 18 देशों में मारे छापे, जब्त किए 57,000 करोड़ के ड्रग्स

Interpol Seized Drugs: ड्रग्स के खिलआफ बड़ी कार्रवाई को लेकर इंटरपोल ने 'ऑपरेशन लायनफिश-मेयाग III'नाम से एक मिशन चलाया है. इसके जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है. इस कार्रवाई में इंटरपोल ने 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 57,000 करोड़ रूपये के कीमत के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए हैं. इसकी जानकारी खुद इंटरपोल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी गई है.

ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई

इंटरपोल ने वीडियो शेयर कर बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए हैं. अधिकारियों ने कुल 76 टन ड्रग्स बरामद किया, जिसमें 51 टन मेथामफेटामाइन के साथ-साथ फेंटेनिल, हेरोइन, कोकीन और अन्य रासायनिक पदार्थ शामिल हैं. इंटरपोल के मुताबिक एशिया और उत्तरी अमेरिका के 18 देशों में सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी के खिलाफ 'ऑपरेशन लायनफिश-मयाग III' को 30 जून-13 जुलाई 2025 तक सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.

6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के ड्रग्स जब्त

इस ऑपरेशन के तहत 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए हैं. इस अभियान के दौरान 386 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इंटरपोल ने बताया कि ऑपरेशन भारत सहित 18 देशों में चलाया गया. इस अभियान के दौरान जब्त 76 टन नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 6.5 बिलियन डॉलर आंकी गई. इस दौरान रिकॉर्ड 297 मिलियन नशीली गोलियां बरामद की गईं. जानकारी के मुताबिक ड्रग्स को सर्फबोर्ड, टी बॉक्स, कैट फूड और कॉफी मशीन में छिपाया गया था.

करोड़ों की जा सकती थी जान

इंटरपोल के मुताबिक बरामद की गई फेंटानिल की मात्रा इतनी थी कि यह 15.1 करोड़ लोगों की जान ले सकती थी. वहीं यह अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय ड्रग-रोधी कार्रवाइयों में से एक है. बता दें कि इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें विश्वभर की सरकारें एकजुट होकर अपराध नियंत्रण के लिए सहयोग करती हैं. (इनपुट-आईएएनएस)

FAQ

इंटरपोल ने क्या कार्रवाई की है?

इंटरपोल ने 'ऑपरेशन लायनफिश-मेयाग III' के तहत 18 देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इस कार्रवाई में 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए हैं.

कितनी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई है?

इंटरपोल ने 76 टन ड्रग्स बरामद किया है, जिसमें 51 टन मेथामफेटामाइन, फेंटेनिल, हेरोइन, कोकीन और अन्य रासायनिक पदार्थ शामिल हैं.