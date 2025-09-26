Advertisement
फेक ID, ऑनलाइन रोमांस और...इंटरपोल ने कसा साइबर अपराधियों पर शिकंजा, इन देशों से 260 गिरफ्तार

Cyber ​​Crime: साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं. इंटरपोल संगठन ने एक प्लान के तहत 260 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कई लोगों को निशाना बनाया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 26, 2025, 10:05 PM IST
Interpol Cybercrime Crackdown: साइबर स्कैम ने निपटने के लिए तरह-तरह की स्कीम चलाई जा रही है इसके बावजूद भी दुनियाभर में कई लोग साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं. साइबर अपराध के खिलाफ इंटरपोल ने बड़ी कार्रवाई की है. 14 अफ्रीकी देशों में 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन अपराधियों ने ऑनलाइन रोमांस, सेक्सटॉर्शन जैसे कई घोटाले का आरोप है और इन लोगों ने 1400 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया और लगभग 28 लाख अमेरिकी डॉलर चूना लगाया है. जानिए पूरा मामला. 

कैसे बनाते हैं शिकार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई जुलाई और अगस्त एक योजना के तहत हुई हैं. बता दें कि स्कैमर्स ऑनलाइन नकली रोमांटिक रिश्ते बनाकर पीड़ितों को पैसे भेजने के लिए उकसाते थे या बाद में अश्लील तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करते थे. 

क्या बोले कार्यकारी निदेशक
इंटरपोल में पुलिस सेवाओं के कार्यकारी निदेशक सिरिल गौट ने कहा कि अफ्रीका भर में साइबर अपराध इकाइयां सेक्सटॉर्शन और रोमांस स्कैम जैसे डिजिटल-सक्षम अपराधों में तेज़ी से वृद्धि की सूचना दे रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के विकास ने आपराधिक नेटवर्कों के लिए पीड़ितों का शोषण करने के नए अवसर खोल दिए हैं, जिससे उन्हें वित्तीय और मनोवैज्ञानिक नुकसान दोनों हो रहे हैं.

घाना में हुई गिरफ्तारी
घाना में पुलिस ने इन घोटालों से जुड़े 68 संदिग्धों को गिरफ्तार किया.  उन्होंने पीड़ितों को लुभाने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया,  उन्हें फर्जी शिपमेंट शुल्क देने के लिए उकसाया और ब्लैकमेल करने के लिए गुप्त रूप से अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड किए. सेनेगल में सोशल मीडिया और डेटिंग प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी बनकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों से लगभग 34,000 अमेरिकी डॉलर की ठगी की. बता दें कि आइवरी कोस्ट पुलिस ने 24 संदिग्धों को हिरासत में लिया जिन पर फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल का इस्तेमाल करके पीड़ितों की इंटीमेंट तस्वीरें और वीडियो मंगा लेते थे और इसका इस्तेमाल अपराधी फिरौती के लिए करते थे. 

इंटरपोट संगठन का काम
इंटरपोल संगठन के अभियान का ये हिस्सा है. यह अभियान साइबर-सक्षम अपराधों, खासकर सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के जरिए व्यक्तियों को निशाना बनाने वाले अपराधों से निपटने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है. इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है. इसका काम बाल शोषण, साइबर अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

