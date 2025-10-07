जॉर्ज वॉशिंगटन-मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मूर्तियां गिरा दीं... वाशिंगटन स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में किसने मचाया तांडव? राष्ट्राध्यक्षों के रिसेप्शन रूम में लगाई आग

Vandal breaks into Washington state Capitol: वॉशिंगटन स्टेट की राजधानी ओलंपिया में स्थित स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में रविवार रात को एक अजीबोगरीब घटना हुई. जहां एक घुसपैठिया ने वहां घुसकर तोड़फोड़ मचाई, मूर्तियां गिराईं और आग लगा दी. ये जगह अमेरिका की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां राष्ट्रपति और बड़े नेता आते हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात एक घुसपैठिए ने वॉशिंगटन स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर कांच का दरवाजा तोड़ दिया. जिसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मूर्तियां गिरा दीं, राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी के लिए जाने जाने वाले एक भव्य स्वागत कक्ष में आग भी लगा दिया. राज्य के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले एक गलीचे और झंडे में भी आग लगा दी.

हमला राजनीति से प्रेरित था?

वॉशिंगटन स्टेट पैट्रोल ने सोमवार को बताया कि तोड़फोड़ करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है और यह हमला राजनीति से प्रेरित नहीं लगता. वॉशिंगटन स्टेट पैट्रोल के प्रवक्ता क्रिस लॉफ्टिस ने कहा कि उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है. लॉफ्टिस ने उस व्यक्ति पर लगे आरोपों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि तोड़फोड़ करने वाले को प्रथम श्रेणी की चोरी, प्रथम श्रेणी की आगजनी और प्रथम श्रेणी की दुर्भावनापूर्ण शरारत के संदेह में थर्स्टन काउंटी जेल में बंद कर दिया गया है. उस व्यक्ति की पहचान 29 वर्षीय गुन्नार शुबर्ट के रूप में हुई है, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है. थर्स्टन काउंटी जेल ने पुष्टि की है कि उस व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया है.

कैसे की इमारत में सेंधमारी?

रविवार रात करीब 10:15 बजे 29 साल का गुन्नार शुबर्ट अपनी कार लेकर कैपिटल बिल्डिंग के सामने फ्लावर बेड में पहुंचा. उसने दो हथौड़ों के साथ ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गया. डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज सर्विसेज के एक कर्मचारी ने उसे देखा और वॉशिंगटन स्टेट पैट्रोल को सूचना दी. इसके बाद शुबर्ट ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ा और रास्ते में जो मिला, उसे नुकसान पहुंचाने लगा.

मूर्तियों को गिराया, रिसेप्शन रूम में लगाई आग

हमलाशुबर्ट ने सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन की बस्ट मूर्ति को उखाड़कर गिरा दिया. जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, और उनकी मूर्ति सम्मान का प्रतीक है. इसके बाद उसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मूर्ति को भी निशाना बनाया, जो सिविल राइट्स मूवमेंट के महान नेता थे. फिर वो स्टेट रिसेप्शन रूम में पहुंचा, जहां राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है. इस शानदार कमरे में उसने आग लगा दी. इतना ही नहीं, उसने काउंटी झंडों को जला दिया..